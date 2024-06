Microsoft annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi Copilot+PC

Microsoft ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Copilot+PC di Microsoft Surface – Surface Laptop e Surface Pro – insieme alle avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale disponibili esclusivamente su questi dispositivi. Progettati per aumentare la produttività e la creatività e migliorare la comunicazione, i Copilot+PC si presentano con un design elegante e leggero disponibile in quattro sofisticate colorazioni: nero, platino, zaffiro e dune.

Dotati del potentissimo processore Snapdragon X Series, capace di superare i 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) e di una batteria che garantisce un'intera giornata di autonomia, questi dispositivi aprono nuove possibilità grazie all'accesso ai modelli di AI più avanzati. Inoltre, i display OLED con HDR per il Surface Pro e touchscreen HDR con cornici ultra sottili per il Surface Laptop assicurano un'esperienza visiva straordinaria per qualsiasi tipo di contenuto. Infine, grazie alla potente Neural Processing Unit (NPU), i nuovi Copilot+PC offrono prestazioni elevate in ogni contesto e attività, migliorando le esperienze di AI in modo significativo.

Di seguito le funzionalità che saranno disponibili sui nuovi Copilot+PC:

Cocreator : utilizza l'intelligenza artificiale per generare "opere d'arte" basate su prompt testuali, con possibilità di modificarle in tempo quasi reale e applicare filtri artistici senza limitazioni.

Restyle Image : trasforma radicalmente l'aspetto delle foto con stili predefiniti come Cyberpunk o Pixel art, combinando generazione di immagini e editing fotografico avanzato.

Image Creator : genera rapidamente un numero illimitato di immagini personalizzate basate su prompt testuali, con opzioni per esplorare e salvare preferiti per un accesso rapido.

Live Captions : traduce in tempo reale da 44 lingue direttamente in inglese qualsiasi audio, inclusi podcast e videochiamate.

Windows Studio Effects : applica effetti visivi e miglioramenti audio/video durante le videochiamate o le registrazioni, tra cui filtri creativi e il teleprompter Eye Contact.

Recall : ritrova rapidamente i contenuti visivi precedentemente visualizzati sul tuo PC, con opzioni per salvare istantanee e gestire la privacy delle ricerche e dei dati.

I nuovi Surface Laptop e Surface Pro sono Copilot+PC sono disponibili in quattro opzioni di colore a partire da 1.229€ su Microsoft.com.

In esclusiva su Microsoft.com è possibile acquistare i Copilot+PC di Microsoft Surface con configurazioni di memoria (RAM) da 32GB, che offrono prestazioni elevate e capacità di gestire più attività contemporaneamente:

Surface Laptop (7ª Edizione), nella versione nera a partire da 2,529€ ERP con display da 15 pollici, processore Snapdragon X Elite (12 Core) e 1TB di archiviazione SSD.

nella versione nera a partire da 2,529€ ERP con display da 15 pollici, processore Snapdragon X Elite (12 Core) e 1TB di archiviazione SSD. Surface Pro (11ª Edizione), nella versione platino a partire da €2,479 ERP con display da 13 pollici, processore Snapdragon X Elite (12 Core) con schermo OLED e 1TB di archiviazione SSD.

nella versione platino a partire da €2,479 ERP con display da 13 pollici, processore Snapdragon X Elite (12 Core) con schermo OLED e 1TB di archiviazione SSD. Pacchetto Surface Pro Essentials, disponibile dal 26 giugno a un prezzo speciale, che permetterà di acquistare il nuovo Surface Pro Copilot+ PC con una cover abbinata (inclusa la nuova tastiera Surface Pro Flex) con l’abbonamento a Microsoft 365 a un prezzo vantaggioso. Inoltre, si potranno ottenere sconti aggiuntivi su ulteriori altri prodotti e accessori.

