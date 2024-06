Philips: il nuovo monitor gaming Evnia 34M2C6500 con QD OLED

Philips ha lanciato il nuovo Philips Evnia 34M2C6500. L'ampio schermo da 34 pollici (86,36 cm) con curvatura 1800R del monitor Philips Evnia 34M2C6500 si abbina perfettamente alla risoluzione WQHD (3440 x 1440) e ai pannelli QD OLED per un'esperienza d'immagine realistica e visivamente accurata.

Il Philips Evnia 34M2C6500 rappresenta l'apice dell'esperienza di gioco accentuando il colore. La funzione Smart Crosshair, infatti calibra automaticamente il colore del mirino in modo opposto a quello dello sfondo del gioco consentendo così ai gamer di migliorare la loro mira.

Inoltre, l'immersiva cornice curva del Philips Evnia 34M2C6500 sarebbe incompleta senza il suo pannello OLED QD progettato per offrire un'incredibile luminosità e un contrasto infinito in qualità DisplayHDR TrueBlack 400.

Il monitor Philips Evnia 34M2C6500 è certificato VESA ClearMR 9000: uno dei livelli più elevati di garanzia anti-sfocatura disponibili offrendo una visione più fluida grazie alla sua visualizzazione a 10 bit reali.

Oltre all'arsenale di funzioni del Philips Evnia 34M2C6500, uno dei migliori aspetti personalizzabili è l'illuminazione Ambiglow del Philips Evnia 34M2C6500. Non solo le luci possono cambiare colore, ma possono anche seguire i contenuti audio e video mentre si gioca, rendendo così l'esperienza di gioco completamente personalizzata e cool.

Oltre all'illuminazione Ambiglow, Philips Evnia 34M2C6500 è dotato di una frequenza di aggiornamento di 175 Hz che garantisce prestazioni elevate e giochi senza interruzioni.

Il monitor Philips Evnia 34M2C6500 ha altri assi nella manica. Il suo supporto ergonomico regolabile in altezza (HAS) consente ai giocatori di fissare il monitor nella posizione più comoda ed è dotato di una modalità di gioco SmartImage, appositamente ottimizzata per migliorare l'esperienza di ogni giocatore.

Il monitor Philips Evnia 34M2C6500 sarà disponibile per l'acquisto da metà giugno a un prezzo di listino consigliato di €799,00.

