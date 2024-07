A Venezia, pagamenti contactless attivi sull’intera rete del servizio di trasporto pubblico

AVM (Agenzia Veneziana della Mobilità), società di trasporto del Comune di Venezia, ha abilitato la copertura dell’intera rete del servizio di trasporto pubblico di Venezia con la tecnologia EMV, che consente il pagamento diretto sulla validatrice tramite carta bancaria contactless o digitalizzata su smartphone o smartwatch. Il sistema di pagamento contactless, ad oggi attivo su tutte le linee di trasporto di Venezia, ha avuto una prima fase di sperimentazione sulle linee tram, aerobus, People Mover e Autobus delle Isole di Lido e Pellestrina e, in meno di un mese, ha registrato più di 30 mila transazioni.

Il risultato è frutto di un bando emesso da AVM per la concessione del servizio di vendita dei titoli di viaggio tramite sistema EMV, aggiudicata al RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Conduent e Elavon, con la collaborazione di Visa, che affianca l’iniziativa tramite un supporto diretto alla campagna di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di far conoscere il servizio e incentivarne l’utilizzo.

Come funziona il servizio

Il progetto realizzato a Venezia cambia l’idea stessa di biglietto: massima flessibilità in fase di pagamento, senza necessità di pre-acquisto presso un punto vendita o di supporti dedicati. Inoltre a breve sarà attivato il motore di calcolo per l’applicazione della miglior tariffa in base al viaggio effettuato.

Il modello tariffario prevede l’obbligo di tap sia in fase di salita sia in fase di discesa, al fine di assicurare sempre l’applicazione della tariffa corretta, in particolare in ambito automobilistico urbano, nel servizio aerobus e sulla rete extraurbana. In caso di mancato tap in fase di discesa, il motore di calcolo applicherà la tariffa massima dalla fermata di salita al capolinea in base alla corsa utilizzata. L’obbligo di tap-in/tap-out non è previsto per la rete di navigazione e il People Mover, non è vincolante in tram e nella rete automobilistica di Lido e Pellestrina, mentre è assolutamente necessario nella rete automobilistica urbana e extraurbana di terraferma.

Il pagamento EMV supporta fino a un massimo di 5 passeggeri con la medesima carta (o device), purché i tap avvengano entro l’arco temporale di un minuto e sulla stessa validatrice. In caso di controllo sarà sufficiente mostrare all’agente accertatore la carta o il device utilizzati per il pagamento o comunicarne le ultime quattro cifre.

