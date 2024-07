Fujifilm presenta la promozione estiva Instant Rebate

Fujifilm ha annunciato la promozione estiva Instant Rebate, valida sino al 30 settembre 2024. Durante questo periodo, tutti coloro che acquisteranno una fotocamera GFX100S o GFX50S II potranno usufruire di uno sconto immediato che scatta direttamente in cassa o quando si finalizza la transazione web. Tutti gli acquisti devono essere effettuati in un'unica soluzione.

Per l’acquisto di GFX100S lo sconto è di 1600 euro IVA compresa, per GFX50S II e GFX50S II KIT GF35-70mm lo sconto è di 1000 euro IVA compresa. Questa è un'opportunità concreta per aggiornare la propria attrezzatura e portare la fotografia a un livello superiore, con la qualità del large format GFX, uno dei sistemi più innovativi, apprezzato per il design leggero e compatto, per la capacità di catturare elevati livelli di dettaglio che conferisce una sensazione di tridimensionalità all’immagine.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A., e acquistati presso un Rivenditore Autorizzato, sia in un negozio fisico sia on line, entro la fine del periodo di validità.

Perché scegliere GFX100S e GFX50S II?

La GFX100S è la scelta ideale per i fotografi professionisti e gli appassionati che cercano qualità d'immagine senza compromessi. Con il suo sensore da 102MP, garantisce dettagli straordinari e una gamma dinamica eccezionale.

La GFX50S II, con il suo sensore da 51.4MP, offre un'esperienza fotografica di alto livello a un prezzo più accessibile, perfetta per chi desidera un mix di prestazioni elevate e facilità d'uso. Il KIT con l'obiettivo GF35-70mm è l'opzione versatile per tutte le situazioni di scatto.

I dettagli sulla promozione e la lista dei rivenditori autorizzati sono consultabili a questo link: https://fujifilm-x.com/it-it/promotions/ ,a partire dal 5 luglio 2024.

