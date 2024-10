Amazon: in Italia, circa 19.000 i posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 2024.

Amazon ha annunciato che entro la fine del 2024 in Italia conterà circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato, circa mille in più rispetto a quanto annunciato lo scorso anno, distribuiti nei 60 siti in tutta Italia.

“Siamo entusiasti di annunciare il rafforzamento della nostra presenza in Italia e soprattutto di poter ulteriormente contribuire in modo concreto alla crescita del Paese” - dichiara Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es - “Questi circa 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato sono fondamentali per continuare ad innovare per conto dei nostri clienti e del Paese. È con orgoglio che Amazon conferma il suo impegno ad essere tra le più grandi realtà creatrici di posti di lavoro di qualità, stabili e competitivi. Ricevere per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employers in Italia dimostra quanto il nostro impegno verso i nostri dipendenti continui ad essere una certezza e una spinta a fare ogni anno il meglio, lavorando ogni giorno per creare un ambiente di lavoro sicuro e stimolante”.

L'azienda ha posizioni aperte nello sviluppo di software, nel marketing, nella finanza o nell’attività di ricerca sulle tecnologie del futuro, così come all’interno dei team che si occupano di prelevare, imballare e spedire gli ordini dei clienti. La gamma delle qualifiche è altrettanto ampia e rispecchia le competenze presenti nelle comunità in cui l’azienda opera: da chi inizia a lavorare con competenze di base, a persone con qualifiche di dottorato, laureati e apprendisti, fino a professionisti con una solida esperienza nella ricerca all’avanguardia come, ad esempio, l’Hardware Integration Engineer - Advanced Technologies o il Product Support Engineer all’interno del team Amazon Robotics Global Safety and Support (GSS). In Amazon è possibile ricoprire ruoli dove le persone possono sviluppare la loro carriera e avere un impatto positivo sulla vita dei nostri clienti.

“Perseguiamo l’obiettivo di diventare il miglior datore di lavoro al mondo anche attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative e di competenze che stiano al passo con il rapido e costante cambiamento che il mercato del lavoro sta vivendo. In Italia Amazon conta circa 400 tipologie di lavoro differenti, alcune sono posizioni in aree standard come la finanza, la sicurezza e le risorse umane, ma in questi anni abbiamo creato professioni del tutto nuove come ad esempio ingegneri, tecnici per l’automazione e per la manutenzione” - spiega Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica. “Ci impegniamo per garantire retribuzioni competitive rivedendo annualmente la retribuzione lorda dei dipendenti della rete logistica. L’incremento della retribuzione lorda iniziale dello scorso anno ha rappresentato un aumento del 21% rispetto alle retribuzioni corrisposte nel 2019 e dell’8% rispetto agli stipendi medi determinati dal 5° livello del CCNL nazionale dei trasporti e della logistica”.

Proprio in ambito competenze, in Europa Amazon ha investito più di 100 milioni di euro in progetti di formazione per i propri dipendenti dal lancio di Career Choice, nel 2014. Il programma provvede al pagamento del 95% delle spese scolastiche fino a 8.000 euro per quattro anni consecutivi, per corsi riconosciuti a livello nazionale in 11 scuole italiane. Più di 3.000 dipendenti Amazon in Italia hanno partecipato al programma e, solo nel 2023, circa un dipendente su 10, tra quelli idonei, ha partecipato a Career Choice. In occasione del decennale di Career Choice in Europa, che si celebra quest’anno, Amazon ha stanziato un investimento di 40 milioni di euro con l’obiettivo di aggiungere alla propria offerta europea oltre 25 nuovi percorsi di carriera. I dipendenti Amazon in Italia possono scegliere tra quasi 20 differenti programmi con l’obiettivo di sviluppare e accrescere il loro potenziale, sia in Amazon che altrove. La nuova offerta formativa introdotta nel 2024 include anche corsi come quello per “cyber security specialist” e “network security specialist”.

