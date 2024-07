Amazon presenta il nuovo Echo Spot in occasione di Prime Day

Amazon presenta Echo Spot, l'ultima novità della gamma di dispositivi Echo con integrazione Alexa. Echo Spot è la nuova elegante sveglia intelligente personalizzabile, che vanta un’ampia scelta di quadranti e colori. Pensato per essere posizionato sul comodino, Echo Spot è dotato di un display a illuminazione graduale, che facilita l’impostazione e la visualizzazione delle sveglie, dell’ora, del meteo o dei titoli dei brani in riproduzione, e di un altoparlante direzionale che offre un suono vibrante.

Echo Spot è stato progettato con un’ampia varietà di quadranti personalizzabili, nuove animazioni e colori vivaci, che consentono di visualizzare in modo ancora più facile e intuivo le risposte a queste richieste.

Il display di Echo Spot può essere personalizzato per adattarsi all'estetica della propria camera da letto, potendo scegliere tra sei diverse colorazioni - arancione, viola, magenta, lime, verde e blu - o combinando i colori con un’ampia varietà di quadranti. Il nuovo display a colori, inoltre, mostra i titoli dei brani musicali durante la riproduzione. Per passare da un brano a un altro, è sufficiente chiedere ad Alexa o usare i comandi touch sul display. Anche per alzare o abbassare rapidamente il volume basterà rivolgersi all’assistente vocale, oppure utilizzare i tasti presenti sulla parte superiore del dispositivo.

Il nuovo Echo Spot assicura un suono nitido e potente, grazie al suo altoparlante frontale direzionale da 1,73", che offre voci chiare e bassi profondi. Basta chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast e audiolibri dalle principali piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre ancora.

È possibile collegare Echo Spot ai dispositivi per la Casa Intelligente compatibili e impostare le Routine Alexa per automatizzare le attività quotidiane. Per esempio, impostando una routine mattutina per essere svegliati dolcemente con musica e luci soffuse, oppure, una routine serale per abbassare le luci, il termostato e riprodurre musica all’orario stabilito.

È possibile chiedere all’assistente vocale di effettuare chiamate audio ai propri cari su altri dispositivi con integrazione Alexa, fare annunci in casa o utilizzare la funzione Drop In su altri dispositivi, oltre alla possibilità di ricevere avvisi e audio dal proprio citofono smart compatibile.

Il nuovo Echo Spot è disponibile per i clienti Prime a 54,99 euro fino al 17 luglio. I clienti non iscritti a Prime possono acquistarlo a 94,99 euro, oppure iscriversi a Prime e iniziare una prova gratuita per usufruire dell’offerta. Il dispositivo è disponibile nei colori nero, bianco e blu.

