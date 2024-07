ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità di ROG Ally X

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di ROG Ally X, il nuovo modello della sua famosa console portatile ROG Ally. Progettato per i giochi Windows 11 on the go, ROG Ally X è dotata dello stesso processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ma aggiunge storage, RAM e durata della batteria potenziati, oltre a uno chassis aggiornato per migliorare ergonomia, raffreddamento e connettività. In combinazione con Armoury Crate SE 1.5, che presenta una nuova libreria di giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema unificati, ROG Ally X è stata progettata per giocare nel migliore dei modi.

Più spazio di archiviazione, RAM più veloce e maggiore durata della batteria

ROG Ally X nasce dall’ascolto dei feedback degli utenti e offre un aggiornamento e potenziamento di molti dei suoi componenti interni. Una nuova unità SSD da 1 TB assicura spazio sufficiente per l’installazione di moltissimi giochi, rispetto ai 512 GB dell'Ally originale. Inoltre, ROG Ally X utilizza una scheda madre riprogettata con uno slot per il form factor M.2 2280, che consente agli utenti di aggiornare più facilmente lo storage con unità più grandi di quanto fosse possibile in precedenza.

L'aggiornamento dello storage è accompagnato da 24 GB di RAM LPDDR5X-7500 per una maggiore flessibilità. Come APU, AMD Ryzen Z1 Extreme condivide la RAM video con quella di sistema del dispositivo.

I 24 GB di memoria consentono agli utenti di allocare più memoria sia al sistema che alla GPU per ottenere migliori prestazioni nei giochi più recenti che utilizzano una maggiore quantità di VRAM.

Infine, ROG Ally X ha una batteria da 80 Wh, il doppio della capacità del modello precedente, per consentire agli utenti di giocare il più a lungo possibile con il dispositivo fuori dalla carica. Nonostante il notevole miglioramento della durata della batteria, ROG Ally X pesa solo 70 grammi in più rispetto al ROG Ally originale, con una distribuzione del peso perfettamente centrata sul punto in cui pollice e indice del giocatore impugnano il dispositivo. In questo modo il dispositivo risulta più leggero di quanto il suo peso di 678 g lascerebbe intendere, garantendo portabilità e gioco confortevole.

Controlli e connettività aggiornati

ROG Ally X presenta uno chassis ridisegnato in una nuovissima colorazione nera, con impugnature leggermente più profonde e una forma più arrotondata per migliorare il comfort durante l’utilizzo, senza aggiungere molto spessore al dispositivo. I pulsanti e le levette sono disposti in un angolo leggermente più ergonomico, con un'inclinazione dei grilletti che ne facilita la pressione. Anche i pulsanti macro sul retro sono più piccoli, per ridurre le pressioni accidentali pur mantenendoli facilmente accessibili.

I joystick sono stati sostituiti con dei nuovi molto più resistenti, con una durata di vita di 5 milioni di cicli, molle più rigide per una risposta più familiare ai giocatori di controller di vecchia data. Anche il D-Pad è stato migliorato, con un input più preciso in otto direzioni per i giochi di combattimento e i retro games.

Gli utenti hanno richiesto a gran voce delle I/O più universale; quindi, la porta XG Mobile è stata sostituita con due porte USB-C sul ROG Ally X, una delle quali è compatibile con Thunderbolt™ per un'ampia interoperabilità con dock e GPU esterne di terze parti.

Termiche migliorate in tutto e per tutto

Per ospitare la nuova batteria, ROG Ally X è dotato di nuove ventole più piccole del 23%, ma che utilizzano pale più sottili del 50% per migliorare il flusso d'aria. Due nuovi tunnel nell'alloggiamento della ventola dirigono l'aria verso l'alto e verso una terza presa d'aria di scarico sul bordo superiore del ROG Ally X. Questa nuova soluzione termica fornisce il 24% in più di volume d'aria da spingere attraverso il dispositivo, raffreddando non solo i componenti interni ma anche il touch screen, che misura fino a 6°C in meno per un utilizzo più confortevole a lungo termine.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ROG Ally X è disponibile da oggi al prezzo di € 899 su ASUS e-shop e ASUS Gold Store. Sarà inoltre disponibile dal 6 agosto presso MediaWorld e nel corso delle prossime settimane su Amazon e i principali retailer di elettronica.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita