EZVIZ presenta le telecamere Dual che proteggono la casa in ogni momento

Ezviz ha presentato le sue ultime novità: H7c Dual (2K) e H9c Dual (3K) , telecamere di sicurezza progettate per offrire prestazioni di livello superiore e una protezione totale, rendendo ogni abitazione il posto più sicuro sulla terra. Dalla mamma ansiosa che deve uscire e lasciare il proprio figlio a casa, alla nonna che teme eventuali intrusi nel giardino, fino al cagnolino solo a casa mentre i padroni sono al lavoro, la linea Dual di Ezviz ha tutto ciò che serve per una protezione a 360°.

Ezviz promette di placare tutte le preoccupazioni dei proprietari di qualsiasi unità abitativa grazie alla tecnologia di altissima qualità: controllo da remoto, autoparlanti integrati e visione notturna intelligente.

Ora non importa più dove ci si trova nel mondo, si può dormire tranquilli, sapendo di essere al sicuro h. 24 e 7/7 sia in ambienti interni che esterni, grazie a soluzioni di sicurezza domestica all’avanguardia, con tecnologie di rilevamento avanzato e notifiche istantanee sull’app

H7c Dual 2K: la telecamera da interni che protegge l’intera casa

H7c Dual 2K sperimenta una visione senza precedenti dell’intero ambiente interno, rivoluzionando la sicurezza grazie all’integrazione di due potenti obiettivi che garantiscono una copertura completa dall’alto verso il basso per una protezione a 360°. Caratterizzata da un obiettivo fisso grandangolare 2K e uno motorizzato, attivati indipendente o combinati permettono una visione completa e dettagliata degli ambienti rispetto a una normale telecamera. Infatti, quando i due obiettivi lavorano insieme si ha un monitoraggio integrale della stanza, al punto da avviare una registrazione istantanea dell’intero movimento, inviandone una copia sull’app Ezviz tramite notifica.

H7c Dual è considerabile una telecamera intelligente che riesce a rilevare tutte le attività umane fino a catturare improvvisi cambiamenti solo negli ambienti d’interesse per il proprietario.

Non solo di giorno con luce piena, ma anche di notte o in condizioni di scarsa luminosità, H7c Dual 2K riesce a proteggere e registrare tutti i movimenti, grazie alle lenti starlight e alla presenza di un faretto incorporato che garantiscono una visione notturna a colori di altissima qualità.

Inoltre, grazie alla presenza dell’audio bidirezionale e della configurazione bluetooth permette l’attivazione di chiamate immediate così da rimanere sempre in contatto con i propri cari o amici.

H7c Dual 2K sarà presto disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 109,00€.

H9c Dual 3K: la telecamera a doppio obiettivo da esterno di cui non si potrò fare a meno

La nuova telecamera a doppio obiettivo H9c Dual 3K è il futuro della sicurezza smart, riesce a proteggere le aree più ampie e fornisce una visione paragonabile a quella di un sistema a più telecamere, eliminando tutti i punti ciechi. Grazie alla nuova tecnologia a doppia lente di Ezviz, H9c Dual è completa di obiettivo grandangolare nella fascia superiore e teleobiettivo pan-and-tilt nella parte inferiore che possono essere attivati in maniera indipendente oppure collaborare in modo intelligente per offrire una doppia visione della zona sorvegliata. Anche se settate su angoli di visione differenti per controllare aree diverse, riescono a lavorare in simultanea per rilevare un’unica attività: quando l’obiettivo superiore individua un movimento o una figura umana, l’obiettivo motorizzato ruota automaticamente sulla specifica angolazione per agganciare la figura e registrare l’intera situazione.

Per evitare il rilevamento eccessivo dei movimenti, H9c Dual permette di attivare delle funzioni avanzate che rispondono in modo efficace alle reali esigenze delle persone, come il rilevamento delle forme umane e dei veicoli alimentato dall’intelligenza artificiale, disponibile su entrambi gli obiettivi.

Inoltre, sono personalizzabili anche le zone di rilevamento, grazie al tracciamento automatico è possibile fare in modo che la telecamera completi i controlli a rotazione eliminando i punti ciechi a intervalli di tempo prestabiliti e pattugli percorsi decisi in precedenza.

Non solo di giorno, entrambi i modelli riescono ad offrire la massima protezione durante la notte grazie a tre modalità di visione notturna in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: visione in bianco e nero, a colori e modalità intelligente. Generalmente la registrazione notturna avviene in bianco e nero, ma grazie alla personalizzazione smart della telecamera Ezviz è possibile impostare la modalità intelligente che passa alla versione a colori non appena rileva un movimento.

H9c Dual 3K è integrata di altoparlanti che permettono sia di rispondere facilmente a qualsiasi visitatore con controllo telefonico a distanza, sia di riprodurre in automatico dei messaggi vocali registrati quando viene rilevato uno specifico movimento. Inoltre, grazie al rilevamento di intrusi a distanza, emettono una forte sirena e i faretti iniziano a lampeggiare non appena vengono individuati degli estranei sul perimetro.

H9c Dual 3K è disponibile su Amazon e presso Euronics, Expert e gli Ezviz Store , al prezzo consigliato al pubblico di 149,00€.

