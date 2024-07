Mappe di Apple sul web disponibile in versione beta

La beta pubblica di Mappe di Apple sul web è ora disponibile e permette di accedere in tutto il mondo a Mappe direttamente dal browser.

Ora è possibile ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi; trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni; fare cose come ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi in Mappe; e sfogliare le Guide per scoprire ristoranti, negozi e posti da esplorare nelle città in tutto il mondo. Ulteriori funzioni, tra cui “Guardati intorno”, saranno disponibili nei prossimi mesi.

Chi sviluppa app e siti, anche con MapKit JS, può includere link a Mappe di Apple sul web per consentire a ogni utente di ottenere indicazioni stradali, vedere informazioni dettagliate sui luoghi e tanto altro.

Mappe di Apple sul web è attualmente disponibile solo in inglese ed è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, e con Chrome ed Edge sui PC Windows. Nel tempo il supporto verrà esteso ad altre lingue, browser e piattaforme.

