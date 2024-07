Trimestrale LG: fatturato e utile operativo record

LG ha annunciato un fatturato globale consolidato per il secondo trimestre 2024 di 21,69 trilioni di KRW e un utile operativo di 1,20 trilioni di KRW, con un incremento del fatturato dell'8,5% e un aumento del 61,2% dell'utile operativo rispetto all'anno precedente. Queste cifre segnano un nuovo record nella storia dell’azienda in quanto si tratta del fatturato e dell'utile operativo più alti mai registrati nel secondo trimestre.

A guidare questa performance sono stati il settore degli elettrodomestici e quello dei componenti per veicoli, che hanno raggiunto i più alti ricavi trimestrali fino ad oggi.

Le divisioni Home Appliance & Air Solution e Vehicle component Solutions hanno raggiunto complessivamente 11,53 trilioni di KRW di vendite, con un incremento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Entrambe le divisioni hanno inoltre registrato profitti operativi da record nel secondo trimestre, per un totale di 776,1 miliardi di KRW, pari a un aumento del 45% rispetto all'anno precedente.

Questi risultati sono frutto di una crescita equilibrata di LG sia nei propri business core sia nei business in crescita e mostrano la capacità dell’azienda di raggiungere una solida redditività e di crescere verso nuove direzioni.

LG continua infatti a far evolvere il proprio portfolio massimizzando il potenziale dei business esistenti, cercando costantemente nuove opportunità di crescita e investendo sul rapido avanzamento di nuovi business ad alto potenziale.

La rapida crescita del B2B contribuisce significativamente a creare una struttura orientata al futuro. Nonostante un temporaneo rallentamento della domanda di veicoli elettrici, il settore dei componenti per veicoli continua a crescere, sostenuto da una base di clienti diversificata di veicoli elettrici e a combustione interna e da un forte portafoglio ordini. Inoltre, il business HVAC (Heating, Ventilation, Air Solution) sta esplorando nuove opportunità di crescita nel settore delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

Nel B2C, LG sta accelerando l'integrazione di nuovi modelli di business che combinano la tradizionale offerta di prodotti hardware con un’offerta non hardware come contenuti, servizi e abbonamenti. Il business legato ai servizi webOS si sta espandendo oltre i televisori verso l'IT e l'infotainment con un fatturato di oltre 1 trilione di KRW previsto per quest'anno.

Sta inoltre crescendo anche il business degli abbonamenti, che unisce prodotti e servizi. Dopo il successo ottenuto in Corea, LG sta espandendo questo modello a livello internazionale. Lo scorso anno i ricavi derivati dagli abbonamenti hanno superato 1 trilione di KRW e quest'anno la crescita sta accelerando. A giugno, il 36,2% dei principali elettrodomestici venduti negli LG Brand Shop in Corea era basato in abbonamento. Questo modello di business verrà ora introdotto nei mercati globali. LG ha per esempio lanciato LG Rent-Up in Malesia, offrendo abbonamenti per nove prodotti, tra cui lavatrici, asciugatrici e frigoriferi.

LG, inoltre, sta accelerando lo sviluppo di nuovi business. Si prevede che il business delle smart factory, che combina l'esperienza produttiva di LG con l'intelligenza artificiale, otterrà ordini per 300 miliardi di KRW quest'anno, espandendo la propria base clienti in settori come i semiconduttori e le biotecnologie. Inoltre, la partnership di LG con ChargePoint, azienda leader nel Nord America per la ricarica dei veicoli elettrici, è destinata a dare impulso al settore della ricarica per veicoli elettrici, combinando i caricabatterie di ChargePoint con le soluzioni pubblicitarie su display commerciali, “LG DOOH Ads”, creando nuove opportunità di mercato.

LG Home Appliance & Air Solution ha generato nel secondo trimestre un fatturato di 8,84 trilioni di KRW e un utile operativo di 694,4 miliardi di KRW. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fatturato è aumentato dell'11% e l'utile operativo del 16%, segnando il più alto fatturato per un singolo trimestre e il più forte utile operativo del secondo trimestre fino ad oggi.

Nel secondo trimestre, la strategia “volume zone” di LG - progettata per rispondere alla domanda polarizzata del mercato - si è dimostrata efficace, diversificando la gamma di prodotti e i prezzi per soddisfare le crescenti esigenze dei mercati emergenti come l'America Latina, il Medio Oriente e l'Africa. I contributi delle nuove aree di business, tra cui gli abbonamenti e le vendite dell'Online Brand Shop, hanno rafforzato la performance. In vista del terzo trimestre, LG intende continuare ad adattarsi ai cambiamenti del mercato ed espandere il segmento B2B, in particolare quello relativo a HVAC ed elettrodomestici da incasso. La recente acquisizione della società di soluzioni per la smart home Athom dovrebbe creare sinergie nel settore degli elettrodomestici. Inoltre, LG sfrutterà le sue capacità produttive globali di alto livello per garantire una solida redditività.

LG Vehicle component Solutions ha raggiunto nel secondo trimestre un fatturato di 2,69 trilioni di KRW e un utile operativo di 81,7 miliardi di KRW. Il fatturato è aumentato dell'1% rispetto all'anno precedente e l'utile operativo è diventato positivo. Il fatturato di questo trimestre è stato il più alto di tutti i trimestri e l'utile operativo è stato il più forte di un secondo trimestre.

Nonostante il temporaneo rallentamento del mercato dei veicoli elettrici in questo periodo, LG ha registrato una crescita grazie all'aumento della domanda di prodotti premium per l'infotainment di bordo e prevede di continuare a espandere il business attraverso l'aumento delle vendite di nuovi prodotti premium e di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

LG Home Entertainment Company ha registrato un fatturato nel secondo trimestre di 3,62 trilioni di KRW e un utile operativo di 97 miliardi di KRW. I ricavi sono aumentati del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla ripresa della domanda in Europa, un mercato chiave per i TV OLED. La crescita è proseguita anche nel settore dei contenuti e dei servizi su webOS. Tuttavia, l'utile operativo è diminuito a causa dell'aumento dei costi tra cui l'aumento dei prezzi dei pannelli LCD.

Nel terzo trimestre la domanda complessiva del mercato TV dovrebbe registrare una crescita modesta rispetto all'anno scorso, con i TV OLED che dovrebbero segnare performance migliori di quelle del resto del mercato. LG cercherà di mantenere l'efficienza operativa minimizzando gli oneri dei costi, come l'aumento dei prezzi dei pannelli LCD, attraverso l'aumento delle vendite di TV OLED.

LG Business Solutions Company ha registrato un fatturato del secondo trimestre di 1,46 trilioni di KRW e una perdita operativa di 5,9 miliardi di KRW. Il fatturato è aumentato del 9,9% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle vendite di prodotti strategici come le soluzioni di digital signage, le lavagne elettroniche e i monitor da gaming. Tuttavia, la redditività è stata influenzata dall'aumento dei costi, tra cui i prezzi dei pannelli LCD, e dagli investimenti nei business in crescita come i caricatori per veicoli elettrici e i robot.

Nel terzo trimestre si prevede una crescita del mercato di prodotti premium tra cui i display commerciali e i monitor gaming. LG si concentrerà sulla crescita delle vendite di prodotti strategici e sul miglioramento della redditività attraverso una gestione efficiente delle risorse.

