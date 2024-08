Fastweb: risultati del 1° semestre 2024, continua la crescita

Prosegue nel primo semestre dell’anno il percorso di crescita di Fastweb in termini di clienti, ricavi e margini, grazie in particolare alle performance del Mobile e dei segmenti Wholesale ed Enterprise. Un risultato che consolida ulteriormente la leadership di Fastweb nel settore grazie al perseguimento di una strategia basata sull’innovazione, sul controllo end-to-end delle infrastrutture fisse e mobili messe a disposizione anche di operatori terzi, lo sviluppo di soluzioni a valore aggiunto per le aziende e le PA che fanno leva sul Cloud, il 5G e i servizi di cyber security. Contribuisce al risultato e alla crescita dei clienti anche la strategia di diversificazione perseguita attraverso il lancio del servizio energia.

Nei primi sei mesi dell’anno la società ha acquisito 301.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale pari a un incremento del 4% rispetto alla base clienti a fine 2023. La base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 5% a 3,3 milioni di clienti, rispetto ai primi sei mesi del 2023.

Al 30 giugno 2024 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 1.340 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al primo semestre del 2023. In crescita l’EBITDA complessivo che nello stesso periodo raggiunge quota 417 milioni di euro (+5% rispetto al primo semestre 2023), mentre l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 392 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’underlying EBITDA (EBITDA rettificato per partite straordinarie del 2023) cresce dell’1,5%.

