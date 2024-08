Altair e LG Electronics insieme per estendere il ciclo di vita dei prodotti

Altair e LG Electronics Vehicle Component Solutions Company insieme per sviluppare soluzioni di analisi mirate a prolungare la durata dei prodotti. LG Electronics è stata in grado di ridurre il tempo di sviluppo dei componenti di infotainment dei veicoli di oltre il 20% grazie ad Altair OptiStruct, un software di analisi strutturale con funzionalità di ottimizzazione e prodotto chiave nella piattaforma di progettazione e simulazione Altair HyperWorks.

In precedenza, LG Electronics si affidava a diversi strumenti software e modelli per la valutazione dei danni a fatica durante lo sviluppo dei prodotti, con conseguenti tempi di analisi prolungati e una gestione complessa dei modelli. Per semplificare questo processo, Altair e LG Electronics hanno sviluppato una soluzione di analisi della fatica integrata e basata sulla multifisica.

“La collaborazione con LG Electronics migliora le previsioni sulla sicurezza e la durabilità dei prodotti e accelera il progresso in vari settori manifatturieri, incluso quello dei componenti elettronici”, ha dichiarato Sam Mahalingam, chief technology officer di Altair. “Questo progetto conferma la leadership di Altair nell'elettronica e la nostra capacità di supportare i clienti nelle loro sfide più complesse e portare le idee in produzione più velocemente che mai.”

Sfruttando la sua esperienza nella produzione di massa di componenti di infotainment per veicoli di nuova generazione, LG Electronics ha fornito diversi casi per migliorare la precisione e l'affidabilità del software attraverso l'apprendimento continuo e lo sviluppo. Questa collaborazione consente agli utenti di identificare potenziali problemi fin dalla fase di progettazione, prolungando significativamente il ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, il processo di analisi integrato valuta stress e deformazioni, migliorando la durabilità e le prestazioni del prodotto.

