ZTE registra un utile netto di 728 milioni di euro nel primo semestre 2024

ZTE ha registrato un fatturato di 62,49 miliardi di RMB (≃ 7.93 miliardi di euro) per la prima metà del 2024, con un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente.

Nel primo semestre del 2024 l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie di ZTE ha raggiunto i 5,73 miliardi di RMB (≃ 728 milioni di euro), con un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente. L'utile netto dopo le voci straordinarie attribuibile ai possessori di azioni ordinarie per lo stesso periodo è stato di 4,96 miliardi di RMB (≃ 630 milioni di euro), con un aumento dell'1,1% rispetto all'anno precedente. L'utile base per azione è stato di 1,20 RMB. I flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative hanno raggiunto i 7,00 miliardi di RMB (≃ 889 milioni di euro), registrando un aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel segmento delle reti degli operatori, la crescita domestica è stata sotto pressione a fronte del contesto generale degli investimenti, mentre a livello internazionale l'azienda ha continuato a conseguire importanti risultati con i principali operatori di telecomunicazioni, mantenendo una crescita a due cifre. Allo stesso tempo, ZTE si è concentrata sull'espansione delle attività per le aziende pubbliche e per i consumatori, ampliando in modo significativo la propria presenza sul mercato, con i ricavi di entrambi i settori che sono tornati a crescere rapidamente, aumentando rispettivamente del 56,1% e del 14,3%.

Per quanto riguarda le entrate operative, l'azienda ha registrato ricavi per 43,06 miliardi di RMB (≃5,47 miliardi di euro) nel mercato domestico, pari al 68,9% del totale, e ricavi per 19,43 miliardi di RMB (≃2,47 miliardi di euro) nel mercato internazionale, pari al 31,1%. In particolare, i tre principali settori di attività di ZTE - operator networks, servizi governativi e aziendali e servizi ai consumatori - hanno raggiunto rispettivamente 37,30 miliardi di RMB (≃4,74 miliardi di euro), 9,17 miliardi di RMB (≃1.16 miliardi di euro) e 16,02 miliardi di RMB (≃2,03 miliardi di euro), con un'incidenza rispettivamente del 59,7%, 14,7% e 25,6%.

Nella prima metà dell’anno, ZTE ha investito 12,73 miliardi di RMB (≃1,62 miliardi di euro) in Ricerca e Sviluppo, pari al 20,4% dei ricavi operativi. L'azienda ha depositato oltre 90.000 domande di brevetto a livello globale e detiene un totale di 46.000 brevetti concessi in tutto il mondo. Solo nel campo dell'intelligenza artificiale, ZTE ha presentato circa 5.000 domande di brevetto, con oltre 2.000 brevetti concessi.

Nel settore della connettività, ZTE ha continuato a innovare i suoi prodotti e le sue soluzioni. L'azienda ha esteso i suoi consolidati progressi tecnologici alle tecnologie ICT di nuova generazione, come il 5G-A e le reti all-optical. Secondo gli ultimi dati del settore, le spedizioni di ZTE di stazioni base e reti core 5G sono al secondo posto a livello globale. I suoi prodotti di rete RAN e core network 5G ottengono costantemente valutazioni da leader del settore, mentre i suoi prodotti di rete ottica hanno raggiunto il più alto tasso di crescita trimestre su trimestre della quota di mercato globale. Al contempo, le soluzioni 50G PON di ZTE sono state testate e sperimentate da oltre 50 operatori in tutto il mondo e l'azienda ha realizzato la prima implementazione commerciale su larga scala di una rete backbone interprovinciale interamente ottica da 400G in collaborazione con gli operatori.

Nel campo del computing, ZTE ha sfruttato la sua grande esperienza nello sviluppo di software e hardware per le comunicazioni, le capacità ingegneristiche e l'industrializzazione per intensificare gli investimenti in prodotti e soluzioni di potenza di calcolo. L'azienda ha lanciato una suite completa di soluzioni informatiche intelligenti full-stack e full-scenario, che coprono elaborazione, reti, capacità, intelligenza e applicazioni. Queste soluzioni comprendono una gamma completa di server di general computing, server di AI training ad alte prestazioni, server di inferenza, server con raffreddamento a liquido, sistemi di storage distribuiti, magnetic arrays multicontrollo, macchine di training-inference integrate e switch lossless ad alta velocità.

Nel settore dei terminali, ZTE ha introdotto la visione strategica "AI per tutti", concentrandosi su cinque scenari principali per i consumatori: sport e salute, intrattenimento audio e video, affari e viaggi, casa e istruzione e guida intelligente. L'azienda ha lanciato una gamma completa di prodotti terminali basati sull'intelligenza artificiale, tra cui smartphone, tablet, computer portatili e dispositivi Internet mobili, nell'ambito del suo ecosistema intelligente Full-Scenario 3.0. Questo ecosistema promuove l'integrazione della tecnologia AI nei dispositivi terminali mobili, nei dispositivi per la casa intelligente, nel cloud computing e nell'elettronica automobilistica. In termini di performance di mercato, ZTE detiene la posizione numero 1 nel mercato globale 5G FWA e MBB. RedMagic continua a essere il marchio più venduto nel mercato globale degli smartphone da gioco.

