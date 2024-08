Nuovi monitor gaming QD OLED della serie Evnia 8000: Philips Evnia 27M2N8500 e 32M2N8900

Philips Evnia lancia due nuovi monitor della serie 8000: Philips Evnia 27M2N8500 e 32M2N8900.

Il Philips Evnia 27M2N8500 arriva sul mercato gaming con potenti specifiche: un pannello QD OLED da 27 pollici, una risoluzione QHD di 2560 x 1440 e immagini nitide e precise. Con una velocità di 360 fotogrammi al secondo, questo monitor è in grado di conquistare qualsiasi giocatore. Il Philips Evnia 32M2N8900, invece, è dotato di uno schermo da 31,5 pollici con un pannello QD OLED e risoluzione 3840 x 2160 (4K), ideale per i giochi che richiedono maggiore enfasi visiva.

I display OLED e QD OLED di Philips sono coperti da una garanzia di fabbrica di tre anni, che include la copertura per burn-in di OLED e QD OLED.

Alcune delle caratteristiche comuni ad entrambi i modelli sono il pannello QD OLED e la qualificazione DisplayHDR TrueBlack 400. Grazie a queste due caratteristiche, questi monitor sono in grado di produrre colori brillanti e neri profondi con un rapporto di contrasto infinito. Inoltre, Philips Evnia 27M2N8500 offre una visualizzazione a 10 bit reali per immagini di alta qualità con sfumature uniformi, mentre Philips Evnia 32M2N8900 garantisce una risoluzione 4K UHD UltraClear e tecnologia Ultra-Wide-Color in grado di offrire prestazioni elevate con uno spettro di colori più ampio. Grazie a queste specifiche, si crea un'esperienza di gioco con immagini fluide e colorate, adatte a qualsiasi tipo di velocità e stile di gioco.

Oltre alle splendide immagini, Philips Evnia 27M2N8500 vanta anche alcune potenti specifiche in termini di velocità: con una frequenza di aggiornamento di 360 Hz, Philips Evnia 27M2N8500 è in grado di fornire un'esperienza nitida e fluida, consentendo ai giocatori di vedere gli obiettivi in modo più rapido e preciso. Il Philips Evnia 32M2N8900 offre, invece, una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz per un'esperienza di gioco perfetta. Combinando questa rapida frequenza di aggiornamento con le specifiche visive di questi due monitor, i giocatori possono aspettarsi una precisione dei colori vibrante e una nitidezza assoluta, anche alle velocità più elevate.

Alle caratteristiche di velocità dei due monitor si aggiunge lo Smart Crosshair in grado di calibrare automaticamente il colore del mirino in modo che sia opposto a quello dello sfondo del gioco, rendendo così più facile individuare e colpire i bersagli.

Una nuova aggiunta all'elenco delle caratteristiche del Philips Evnia 27M2N8500 è il software Dynamic Lighting. Con l'aggiunta di questa nuova funzione, gli utenti di Windows 11 possono sincronizzare tutta l'illuminazione RGB con i monitor e gli accessori collegati, creando così un ecosistema colorato con tutti i dispositivi.

Per quanto riguarda la connettività, Philips Evnia 32M2N8900 è dotato di un'unica porta USB-C. Questa connessione non solo si dimostra versatile, ma è anche in grado di erogare energia fino a 65 W, consentendo ai giocatori di ricaricare i propri dispositivi esterni.

Con i monitor Philips Evnia 27M2N8500 e 32M2N8900, una delle caratteristiche più coinvolgenti e personalizzabili è l'illuminazione Ambiglow: l’illuminazione RGB è in grado di modificare i colori in base ai contenuti audio e video per migliorare l'esperienza dell'utente. Inoltre, tenendo conto del comfort, il supporto regolabile in altezza (HAS) del monitor si inclina, ruota e regola in modo ergonomico per adattarsi alle esigenze dei giocatori, mentre la modalità low blue e le funzioni flicker-free mirano a ridurre i potenziali effetti negativi causati dalle emissioni di luce blu.

Nel complesso, i monitor Philips Evnia 27M2N8500 e 32M2N8900 sono l'opzione ideale per i giocatori che hanno bisogno di velocità e immagini nitide. Il monitor Philips Evnia 27M2N8500 sarà disponibile per l'acquisto a partire da fine Settembre con un prezzo consigliato di €749 e il monitor Philips Evnia 32M2N8900 sarà disponibile per l'acquisto a partire da Ottobre con un prezzo consigliato di €1199.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita