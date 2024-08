Il mondo dei Pokémon da scoprire con la nuova linea di schede microSD SanDisk Pokémon

Western Digital estende il proprio portafoglio di schede SanDisk microSD con licenza Nintendo presentando le nuove schede ispirate ai personaggi Pokémon, uno dei franchise di maggior successo al mondo. In collaborazione con The Pokémon Company International e Nintendo, Western Digital presenta la scheda microSD SanDisk Pokémon Snorlax (1TB), la scheda microSD SanDisk Pokémon Gengar (512GB) e la scheda microSD SanDisk Pokémon Pikachu (256GB).

Realizzate per la popolare console Nintendo Switch, le schede microSD SanDisk Pokémon consentono agli utenti di aggiungere giochi alle loro librerie invece di fare il download e doverli cancellare per ottenere più spazio e poterne scaricare di nuovi. Il design unico della serie di schede SanDisk Pokémon si ispira ai personaggi Pokémon più iconici scoperti per la prima volta nella regione di Kanto del mondo Pokémon, rendendo queste schede un must per i fan di tutto il mondo.

Le schede SanDisk microSD hanno licenza per le console Nintendo Switch e offrono ai giocatori su console portatile le prestazioni ultra-affidabili del brand SanDisk grazie alle Flash Management Techniques che consentono di giocare senza interruzioni. Con velocità di lettura fino a 100MB/s2 e velocità di scrittura fino a 90MB/s2, i giocatori possono passare al livello successivo senza problemi.

I prezzi della scheda microSD SanDisk Pokémon Snorlax (1TB) partono da 133,99 euro, della scheda microSD SanDisk Pokémon Gengar (512GB*) da 61,99 euro e della scheda microSD SanDisk Pokémon Pikachu (256GB) da 33,99 euro. Le nuove schede saranno disponibili sul Western Digital Store e presso alcuni e-tailer e rivenditori.

