Canon lancia la stampante imagePrograf pro 1100

Canon ha annunciato il lancio di imagePROGRAF PRO-1100, il modello A2 di punta tra le stampanti professionali desktop inkjet. Studiata appositamente per i fotografi professionisti e amatori, garantisce qualità di stampa fotografica e durata eccezionali.

Con LUCIA PRO II, il nuovo inchiostro pigmentato recentemente sviluppato dal brand giapponese, questa stampante definisce i nuovi standard della stampa fotografica: rispetto al modello precedente, imagePROGRAF PRO-1000, offre una gamma più ampia di colori e assicura una qualità delle immagini senza precedenti, dando vita a stampe caratterizzate da dettagli e profondità straordinari, in grado di cogliere le più piccole sfumature della fotografia.

La sua avanzata tecnologia a getto di inchiostro assicura un’ottima resistenza alla luce (fino a 200 anni) e ai graffi, consentendo alle stampe di conservarsi in ottimo stato: una soluzione ideale anche per attività di archiviazione e conservazione documentaristica.

Il sistema di inchiostri a 12 colori a base di pigmenti di altissima qualità garantisce sfumature cromatiche perfette, i neri e i blu sono più profondi, conferendo alle immagini livelli di dettaglio e profondità senza precedenti, soprattutto in paesaggi, panorami marini e aree d’ombra complesse. I fotografi, professionisti o amatori, che decidono di esporre i loro scatti potranno avvalersi di una tecnologia di stampa che rispetta l’immagine, il colore e il dettaglio del soggetto originale.

Il sistema comprende un inchiostro nero opaco che valorizza al massimo la densità del nero, regalando neri intensi e profondi, ideali per la stampa su carta Fine Art con finitura opaca, e capaci di dare grande intensità, soprattutto nella fotografia in bianco e nero.

Su carta lucida e semi-lucida imagePROGRAF PRO-1100 assicura lo stesso livello di qualità: grazie a Chroma Optimiser. La riproduzione è uniformemente lucida e con espressioni ben definite. Inoltre, l’elevata resistenza ai graffi delle stampe semplifica le operazioni di incorniciatura, imballaggio, trasporto ed esposizione.

In ambito didattico imagePROGRAF PRO-1100 consente a scuole di fotografia e università di realizzare autonomamente i lavori di stampa, incluse le bozze. La nuova stampante fotografica condivide la stessa testina di stampa, gli inchiostri e il software dei modelli più grandi (imagePROGRAF PRO-6600, PRO-4600 e PRO-2600), garantendo così assoluta coerenza nei vari formati di stampa, da 17 pollici fino a 60 pollici. È quindi la scelta ideale per i fotografi che cercano la flessibilità di una soluzione di dimensioni contenute con la possibilità di passare a formati più grandi in un laboratorio professionale. Inoltre, in combinazione con il software Canon Professional Print & Layout, ottimizza e semplifica i flussi di stampa.

La stampante riporta l’iconica linea rossa, simbolo di elevate prestazioni, facendo eco al recente lancio delle fotocamere di punta EOS R1 ed EOS R5 Mark II. Dallo scatto alla stampa, i fotografi possono affidarsi a Canon per usufruire di strumenti capaci di supportarli in tutto il loro processo creativo.

