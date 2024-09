Sony presenta l'HDC-P50A: una telecamera multifunzione

Sony lancia l' HDC-P50A , una telecamera multiuso compatta e leggera con un sensore di immagine 4K a 3 chip da 2/3 pollici che dispone della funzione di otturatore globale e offre un'elevata flessibilità in termini di installazione. Con essa, vengono fornite licenze opzionali.

Questa telecamera eredita le caratteristiche e le prestazioni dell'attuale telecamera multifunzione Sony HDC-P50. Oltre alle uscite SDI dal corpo della telecamera, supporta anche la trasmissione IP utilizzando la norma SMPTE ST 2110, sempre più adottata nel settore del broadcasting e della produzione live. Inoltre, può essere collegato a un'unità di controllo della telecamera, consentendo un funzionamento flessibile anche in ambienti di ripresa in cui la telecamera è distante dalla sala di controllo. Viene fornito anche con l'unità filtro ND variabile HKC-VND50 (opzionale). Grazie al suo design compatto e leggero, può essere utilizzato in vari scenari, come le riprese in luoghi difficili da raggiungere, le riprese aeree da elicotteri e l'acquisizione di contenuti con gru o wire cam.







Grazie alle funzioni di trasmissione IP integrate, l' HDC-P50A si unisce al sempre più ampio ecosistema Networked Live di Sony. Può essere collegato all'adattatore di rete per il controllo delle telecamere CNA-2 per consentire il monitoraggio centralizzato e le operazioni in remoto.

L'HDC-P50A è dotato dello stesso sensore di immagine 4K a 3 chip da 2/3 di pollice e dello stesso prisma delle telecamere HDC-3500 e HDC-5500, leader del settore, e offre le stesse prestazioni di riproduzione dei colori. Ciò ne facilita l'integrazione nei sistemi esistenti.

Con la licenza opzionale HZC-SFP5A, l'HDC-P50A può emettere direttamente in IP utilizzando SMPTE ST 2110. Ciò consente la compatibilità della telecamera standalone con le specifiche AMWA NMOS (Networked Media Open Specifications).

Questa telecamera è compatibile con le unità di controllo HDCU-5000 e HDCU-5500 e con l'adattatore di estensione per telecamere IP HDCE-TX50. Le unità di controllo della telecamera e l'adattatore di estensione IP consentono connessioni a lunga distanza fino a 10 km utilizzando la fibra monomodale, rendendo possibile il loro utilizzo in luoghi di ripresa lontani dal sistema di veicoli relè, ad esempio nelle trasmissioni di golf. Quando è collegato all'unità di controllo della telecamera, consente di effettuare riprese al rallentatore fino a 4 volte la velocità in 4K e fino a 8 volte la velocità in HD.

Il design compatto e leggero offre un'elevata flessibilità di installazione, rendendolo adatto alle riprese in luoghi difficili da raggiungere o sopraelevati. Può essere utilizzato per semplici riprese con un'unità pan-tilt remota, ma anche per catturare varie angolazioni in sport ed eventi dal vivo, tra le altre scene.

