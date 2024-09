Amazon celebra dieci anni di Kindle Unlimited

Amazon celebra i dieci anni di Kindle Unlimited, il servizio di lettura digitale su abbonamento che consente ai propri iscritti di leggere quanto e dove vogliono su qualsiasi dispositivo, scegliendo tra milioni di titoli.

Introdotto per la prima volta nel 2014, Kindle Unlimited è stato ideato per offrire ai clienti la possibilità di esplorare diversi generi letterari, scoprire nuovi autori e immergersi in letture memorabili grazie all'accesso illimitato a milioni di eBook e ad una selezione di riviste. Negli ultimi dieci anni, gli iscritti a Kindle Unlimited hanno letto più di 3 miliardi di libri in tutto il mondo.

In particolare, il “romance” è stato il genere più amato su Kindle Unlimited negli ultimi dieci anni in Italia, con scrittrici come Felicia Kingsley, Anna Premoli e Cassandra Rocca tra gli autori più letti sul servizio. La ricerca di emozioni, sentimenti e relazioni d'amore appassionanti guida le scelte di lettura dei clienti di Amazon.it su Kindle Unlimited: le storie d’amore, infatti, conquistano sempre più lettori anche grazie al passaparola dei social media e, in particolare, di TikTok e dell’hashtag #BookTok, uno dei trend più in voga del momento che consiste nella produzione di video-recensioni di libri. Molto apprezzate su Kindle Unlimited negli ultimi dieci anni in Italia anche le letture per bambini e ragazzi, come testimonia l'intramontabile popolarità dei libri della saga di Harry Potter di J.K. Rowling e delle fiabe Disney, grandi classici che non solo attraversano le generazioni, ma creano un ponte tra di esse, offrendo esperienze di lettura condivise e senza tempo. Spicca inoltre la passione per i fumetti, che con il loro linguaggio visivo e narrativo catturano l'immaginazione di giovani e adulti, e per i romanzi gialli e thriller, che grazie a trame avvincenti e ricche di suspense riescono a tenere i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Un altro fenomeno in crescita in Italia è l’autopubblicazione e la popolarità degli autori che scelgono di pubblicare tramite Amazon Kindle Direct Publishing – la soluzione completa, personalizzata e gratuita che consente di pubblicare i propri libri in formato cartaceo e digitale, rendendoli accessibili a un pubblico globale. Dal 2014 ad oggi, gli autori che hanno pubblicato tramite Kindle Direct Publishing (KDP) e scelto di rendere i propri libri disponibili su Kindle Unlimited hanno guadagnato complessivamente, a livello globale, più di 3,5 miliardi di dollari per le letture dei loro libri su Kindle Unlimited. In Italia, sono stati gli autori KDP Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa a fare da apripista, con “La terra delle piccole gioie” che rientra nella classifica dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited.

Ecco la top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:

I libri della saga di Harry Potter di J.K. Rowling

La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa

di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli

di Anna Premoli Tutto Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle

di Sir Arthur Conan Doyle La ragazza della neve di Pam Jenoff

di Pam Jenoff Non mi piaci ma ti amo di Cecile Bertod

di Cecile Bertod Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry

di Antoine de Saint-Exupéry Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca

di Cassandra Rocca Storia proibita di una geisha di Mineko Iwasaki con Rande Brown

di Mineko Iwasaki con Rande Brown Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley

Negli ultimi dieci anni, ecco i 10 autori più letti tramite Kindle Unlimited in Italia:

J.K. Rowling

Disney

Nicole Fox

J.S. Scott

Amabile Giusti

Lucinda Riley

Layla Hagen

Susan Stoker

Anna Premoli

Gwendolen Hope

Anno per anno, ecco i titoli più popolari su Kindle Unlimited negli ultimi dieci anni in Italia:

2014 - Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca

2015 - Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling

2016 - Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli

2017 - Harry Potter e i Doni della Morte di J.K. Rowling

2018 - La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa

2019 - Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche di Vittorio Orlando

2020 - La ragazza della neve di Pam Jenoff

2021 - The One di Carmen Bruni

2022 - After HIM di Naike Ror

2023 - Dream Kiss di Bianca Marconero

2024 - Nemesi: Montfort College di Anna Nicoletto (ad oggi)

Per celebrare i dieci anni di Kindle Unlimited, dal 3 al 15 settembre 2024, Amazon offre 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 1 mese per i clienti che non sono mai stati iscritti al servizio e 12 mesi al costo di 10 mesi per chi è già iscritto al servizio. Al termine del periodo promozionale (3 o 12 mesi), l’abbonamento a Kindle Unlimited si rinnova a 9,99 euro al mese fino ad eventuale cancellazione. Si applicano termini e condizioni, per maggiori informazioni è possibile visitare amazon.it/kindleunlimited10.

