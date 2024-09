ASUS alza il sipario sui nuovi PC Vivobook S 15 e ProArt PZ13 Copilot+

ASUS ha annunciato il lancio degli ultimi PC Copilot+ ASUS Vivobook S 15 e ProArt PZ13, alimentati dal nuovo processore a 8 core Snapdragon X Plus. Questi nuovi dispositivi segnano un'espansione significativa della serie ASUS Copilot+ PC, portando a un pubblico più ampio una piattaforma rivoluzionaria che offre una durata della batteria elevata, prestazioni senza precedenti ed esperienze Copilot+ PC basate sull'AI, con disponibilità immediata in tutto il mondo.

Questi nuovi modelli sono i primi laptop a sfruttare la più recente piattaforma Snapdragon X Plus di Qualcomm Technologies, rendendo le funzionalità AI avanzate più accessibili che mai. Integrando questa nuova e potente architettura, ASUS continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire prodotti dal design incentrato sull'utente, che migliorano la vita quotidiana e la produttività. La CPU Qualcomm Oryon a 8 core che alimenta la piattaforma Snapdragon X Plus offre una reattività e un'efficienza fulminee. La GPU integrata e il supporto per un massimo di tre monitor esterni garantiscono una grafica eccezionale ed esperienze visive coinvolgenti. Il cuore del processore a otto core Snapdragon X Plus è costituito da un'incredibile potenza di elaborazione AI di 45 TOPS NPU e da prestazioni leader per watt che spingeranno la produttività a nuovi livelli in design ultraportatili con un'incredibile durata della batteria. Sia che si tratti di creare presentazioni in movimento o di trasmettere video in streaming, le versatili funzionalità di questa piattaforma consentiranno esperienze d’uso di altissimo livello.







ASUS Vivobook S 15

ASUS Vivobook S 15 è progettato per la massima portabilità, con un corpo interamente in metallo sottile 14,7 mm e dal peso di soli 1,42 kg, con un'estetica minimalista e un logo premium inciso a CNC. La batteria da 70 Wh garantisce oltre 19 ore di utilizzo, con ricarica rapida e ASUS USB-C Easy Charge. Include una tastiera retroilluminata RGB, un tasto Copilot dedicato per l'accesso immediato agli strumenti AI, tra cui Copilot, Live Captions e Cocreator, e un ampio touchpad con controlli gestuali intuitivi. Include anche l'innovativa applicazione StoryCube AI che consente agli utenti di realizzare le proprie aspirazioni creative. La connettività è perfetta grazie a due porte USB4®, USB 3.2, HDMI® 2.1, uno slot per microSD e WiFi 7 per una velocità incredibile fino a 5,8 Gbps. Il display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz, con gamma di colori DCI-P3 al 100% e audio Dolby Atmos, offre un'esperienza audiovisiva eccezionale, ideale per la produttività e l'intrattenimento.







ProArt PZ13

ProArt PZ13 è un portatile leggero, da 0,85 kg e 9 mm di spessore, costruito per la creatività in movimento, con una resistenza IP52 e di livello militare. Questo PC portatile Copilot+ offre un'esperienza AI di livello superiore, con sicurezza, velocità e opzioni di personalizzazione migliorate. La connettività è ricca, con due porte USB4 e un lettore di schede SD. La batteria da 70 Wh consente un utilizzo prolungato in modalità off-grid, offrendo fino a 21 ore di riproduzione video FHD. Lo schermo touchscreen ASUS Lumina OLED 3K supporta l'input tramite stilo e offre immagini straordinarie grazie alla certificazione Pantone® Validated e al rapporto d'aspetto 16:10. ProArt PZ13 include strumenti AI come StoryCube per la gestione delle risorse e ProArt Creator Hub per ottimizzare i flussi di lavoro. Viene inoltre fornito con un abbonamento di sei mesi a CapCut, che offre ricche funzioni di editing video per i creatori di tutti i livelli.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ASUS Vivobook S 15 (S5507), con un prezzo di partenza di €1,099.99, e ASUS ProArt PZ13 con un prezzo di partenza €1,499.99 possono essere ordinati su ASUS eShop.

