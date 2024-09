Il proiettore 4K LG Cinebeam Q in mostra a IFA 2024

Tra i protagonisti dello stand di LG a IFA, la fiera di tecnologia che prenderà il via domani a Berlino, ci sarà anche LG CineBeam Q, il proiettore 4K che stupirà i visitatori grazie al suo design minimalista e a una qualità di immagine eccezionale (modello HU710PB ).

Il proiettore sarà esposto all’interno di un’area dedicata dove i visitatori potranno scattare una foto su uno sfondo realizzato con le straordinarie immagini proiettate dal CineBeam Q e ricevere un omaggio esclusivo.

Presentato per la prima volta a gennaio durante il CES 2024 e già disponibile in Italia, LG CineBeam Q ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio ‘Top Choice 2024’ da AVS Forum , uno dei più grandi forum online a livello globale per gli appassionati di home theater e AV.

LG CineBeam Q si distingue dagli altri proiettori sul mercato grazie al suo design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente. La maniglia ruotabile di 360 gradi, che funge anche da stand, permette di spostarlo facilmente per creare in qualunque stanza un’atmosfera avvolgente e immersiva.







LG CineBeam Q offre immagini nitide con risoluzioni in UHD 4K (3,840 x 2,160) e proiezione fino a 120 pollici. Inoltre, vanta un fantastico rapporto di contrasto 450,000:1, una copertura del 154% della gamma colore DCI-P3 e una luminosità di 500nit che garantiscono una visione chiara e colori brillanti e vivaci per un’esperienza da cinema in qualunque momento della giornata.

Il nuovo proiettore è dotato della tecnologia Auto Screen Adjustment , una funzione di messa a fuoco automatica che ottimizza il posizionamento e le dimensioni dell’immagine per un’installazione estremamente pratica.

Dotato della piattaforma LG webOS, intuitiva e semplice da usare, LG CineBeam Q offre un accesso facile a tutti i servizi streaming più amati tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e YouTube , che permettono di scegliere tra una vasta gamma di contenuti senza la necessità di doversi collegare a un dispositivo esterno. Inoltre, CineBeam Q consente di eseguire lo streaming e il mirroring dei contenuti dai altri dispositivi smart tramite AirPlay 2 e ScreenShare .

