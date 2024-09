I nuovi laptop MSI Mercedes-AMG sono disponibili in Italia

MSI ha annunciato la disponibilità in Italia di due nuovi laptop in edizione limitata realizzati in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport.

Presentato in anteprima all’ultima edizione del Computex, MSI Stealth 18 Mercedes-AMG coniuga design esclusivo e performance senza compromessi e si caratterizza per il tipico pattern Mercedes-AMG e lo chassis in lega di alluminio-magnesio, che lo rende particolarmente leggero e robusto.

Frutto del costante impegno verso l’eccellenza condiviso dalle due Aziende, questo nuovo notebook è equipaggiato con potenti processori Intel Core Ultra 9 e grafica NVIDIA GeForce RTX 4080. Il display è un brillante16:10 4K Mini LED 120Hz, in grado di assicurare livelli di contrasto eccezionali, colori vividi e immagini fluide, per un’esperienza davvero sorprendente anche con i giochi di ultima generazione e con le applicazioni più esigenti.







Concepito con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di “luxury gaming” a tutti gli appassionati di auto e di videogiochi, MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport è corredato da una ricca dotazione di accessori coordinati, che include, tra gli altri, anche un mouse, un tappetino per il mouse, un'elegante custodia e una fascetta per cavi.

Ideale per quanti ricercano un laptop più compatto, ma caratterizzato dallo stesso stile esclusivo del fratello maggiore, Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V è la nuova versione del modello, che è stato il primo laptop nato dalla collaborazione tra le due aziende. È dotato di processori Intel Core Ultra 9, grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 e un luminoso display da 16” QHD+ (2560x1600), 240Hz, OLED, IPS-Level.

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport e MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V sono in vendita in Italia con prezzi a partire rispettivamente da 3.959 euro i.c. e 2.859 euro i.c. presso i seguenti partner ufficiali: Ollo.it, Wiredzone.it e NIO Store.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita