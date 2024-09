Apple Watch Series 10: nuovo design e funzioni per l'orologio firmato Apple

Apple ha presentato Apple Watch Series 10, un modello dal design elegante che aggiunge nuove funzioni, rendendolo ancora più potente, intelligente e sofisticato.

Apple Watch Series 10 è circa il 10% più sottile rispetto a Apple Watch Series 7, Series 8 e Series 9, ma offre tutte le stesse, apprezzatissime funzioni avanzate, aggiungendone di nuove e mantenendo un’autonomia di 18 ore. Il retro in metallo ha un design innovativo e integra l’antenna direttamente all’interno della cassa, unendo due parti in una. Materiali, finiture e colori della parte posteriore si abbinano perfettamente al resto della cassa, in modo che il dispositivo appaia come un unico pezzo di metallo.







Il nuovo SiP S10 è stato progettato per offrire prestazioni, efficienza energetica e intelligenza in un design più sottile. Il SiP S10 e il Neural Engine 4-core integrato rendono possibili funzioni intelligenti da usare ogni giorno, come il gesto doppio tap, Siri on‑device, Dettatura e il riconoscimento automatico dell’allenamento; funzioni importanti per la sicurezza come Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute; la Raccolta smart aggiornata, il quadrante Foto ridisegnato e l’app Traduci di watchOS 11.

Oltre a essere più sottile, Apple Watch Series 10 è anche più leggero: la cassa in alluminio pesa fino al 10% in meno rispetto a Series 9, e la cassa in titanio pesa quasi il 20% in meno rispetto a quella in acciaio inossidabile di Apple Watch Series 9. Inoltre, il design presenta angoli più arrotondati in un formato più ampio, che ha permesso di inserire un display molto più grande aumentando solo leggermente le dimensioni della cassa, ora disponibile nei formati da 42 mm e 46 mm.

Il display è fino al 30% più ampio rispetto a quello di Apple Watch Series 4, Series 5 e Series 6, e fino al 9% più grande rispetto a Apple Watch Series 7, Series 8 e Series 9. Questo lo rende migliore anche dal punto di vista della leggibilità e dell’usabilità: in app come Messaggi, Mail o News, è possibile visualizzare una riga di testo in più o ingrandire le dimensioni dei caratteri senza dover sacrificare parte del contenuto. Con un display più grande è più facile anche digitare messaggi, mettere in pausa gli allenamenti o inserire codici di accesso.





Apple Watch Series 10 è il primo prodotto Apple ad avere un innovativo display OLED con ampio angolo di visualizzazione che ottimizza ogni pixel per emettere più luce ad angolazioni più ampie. Di conseguenza, il display è fino al 40% più luminoso rispetto a Series 9 quando viene guardato di lato, il che rende ancora più semplice controllare le cose al volo.

Inoltre il nuovo retro in metallo integra una bobina di ricarica più grande e più efficiente, che rende il Series 10 l'Apple Watch con la ricarica più rapida di sempre, rendendo più facile che mai utilizzare Apple Watch durante il giorno così come durante la notte. Quindici minuti di ricarica garantiscono fino a otto ore di autonomia con un utilizzo normale, mentre otto minuti di ricarica bastano per ottenere fino a otto ore di monitoraggio del sonno. La ricarica più rapida consente inoltre di raggiungere l'80% di ricarica in circa 30 minuti.

Apple Watch è ideale per attività in acqua e non solo, grazie ad un design swimproof resistente all’acqua fino a 50 metri e al rilevamento automatico delle bracciate e del numero di vasche. Non solo: ora con watchOS 11 arrivano gli Allenamenti Personalizzati per il nuoto in piscina. Grazie a una versione più evoluta del profondimetro e del sensore di temperatura dell’acqua, Apple Watch Series 10 è il compagno perfetto per chi ama tuffarsi in acqua.

Il nuovo profondimetro può misurare fino a 6 metri sotto la superficie dell’acqua: è perfetto per lo snorkeling e le immersioni poco profonde, oppure per la piscina, il lago o il mare. Inoltre, quando si immerge Apple Watch, un nuovo sensore misura la temperatura dell’acqua. L’app Profondità ha una leggibilità ottimale sott’acqua; il display mostra l’ora, la profondità attuale, la temperatura dell’acqua, il tempo di immersione e la profondità massima raggiunta. È possibile impostare l’avvio automatico dell’app ogni volta che si immerge Apple Watch in acqua. La temperatura dell’acqua è disponibile anche nei parametri di un allenamento durante gli allenamenti di nuoto in piscina o in acque libere.

watchOS 11 introduce la nuova app Marea, che permette di organizzare al meglio le attività in acque libere, tenendo sotto controllo le condizioni del mare. L’utente può accedere a previsioni settimanali sulle maree lungo le coste e gli spot per fare surf in tutto il mondo: potrà vedere se c’è alta o bassa marea, se la marea è in fase crescente e decrescente, qual è l’altezza e la direzione delle onde e a che ora sorge e tramonta il sole. Può anche localizzare su una pratica mappa le spiagge vicine a dove si trova, e impostare le nuove complicazioni per vedere a colpo d’occhio informazioni sulle maree nelle sue spiagge preferite.







Apple Watch è disponibile anche con una nuova finitura in alluminio lucido, il colore Jet Black, brillante e dall’inconfondibile effetto a specchio. Per ottenere questo risultato, la cassa in alluminio viene lucidata con nanoparticelle e poi sottoposta a un processo di anodizzazione in 30 passaggi. Apple Watch Series 10 è disponibile anche nel nuovo alluminio color oro rosa, oltre al classico alluminio color argento.

Inoltre, Apple Watch Series 10 è disponibile anche con cassa in titanio aerospaziale lucido, che sostituisce quella in acciaio inossidabile delle precedenti generazioni. Le nuove casse in titanio grado 5 hanno una spettacolare lucidatura a specchio, e pesano quasi il 20% in meno rispetto a Apple Watch Series 9 in acciaio inossidabile. Le casse in titanio sono disponibili in tre splendidi colori: naturale, oro e ardesia.

Oltre all’app Marea, Apple Watch Series 10 offre preziose informazioni su salute e fitness, e nuove opzioni di personalizzazione disponibili con watchOS 11, tra cui:

La nuova app Parametri vitali, che consente di monitorare al volo i valori registrati durante la notte per avere un quadro più completo sulla propria salute. È possibile ricevere una notifica quando due o più parametri non rientrano nel tipico range dell’utente, insieme a un messaggio che indica in che modo le variazioni di questi parametri specifici potrebbero essere legate ad altri aspetti della vita dell’utente, per esempio, cambiamenti di altitudine, consumo di alcol o patologie.

La funzione Carico di allenamento è un modo utile e innovativo per misurare in che modo l’intensità e la durata degli allenamenti influiscono sul corpo nel tempo, che permette di prendere decisioni informate e consapevoli ogni giorno.

Anelli Attività ancora più personalizzabili: si possono impostare obiettivi diversi durante la settimana per trovare sempre la giusta motivazione. E se l’utente ha bisogno di staccare per un po’ o non può allenarsi a causa di un infortunio, può metterli in pausa per un giorno, una settimana, un mese o più tempo, senza compromettere la serie di medaglie conquistate.

watchOS 11 introduce anche una Raccolta smart più intelligente per permettere di accedere alle informazioni a colpo d’occhio, un quadrante Foto ridisegnato per aiutare l’utente a selezionare le foto migliori grazie al machine learning, l’app Traduci e la funzione Tutto bene su Apple Watch, la possibilità di scorrere all’interno di qualsiasi app grazie al gesto doppio tap, e molto altro. Linea

Apple Watch Series 10 è disponibile con cassa da 42 mm e da 46 mm in alluminio color argento e nei nuovi colori Jet Black e oro rosa, oppure con cassa in titanio nei colori naturale, oro e ardesia.

Qualsiasi Apple Watch Series 10 abbinato ai cinturini Sport Loop, Solo Loop intrecciato o al nuovo loop in maglia milanese è a impatto neutro.

Apple Watch Hermès è disponibile con cassa da 42 mm e 46 mm in titanio color argento, progettata per riprodurre l’acciaio inossidabile delle precedenti generazioni.

In Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri 49 Paesi e territori è possibile preordinare Apple Watch Series 10 da oggi, con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 20 settembre.

Apple Watch Series 10 ha un prezzo a partire da €459 (Iva incl.).

Apple Watch SE è disponibile a partire da €259 (Iva incl.).

È possibile ordinare i nuovi cinturini per Apple Watch a partire da oggi su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store, con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 20 settembre.

watchOS 11 sarà disponibile per Apple Watch Series 6 o modelli più recenti a partire da lunedì 16 settembre; richiede un iPhone X s o successivo con iOS 18. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche.

I cinturini per Apple Watch precedenti, inclusi quelli per le casse da 41 mm e 45 mm, saranno compatibili con le nuove casse da 42 mm e 46 mm, e tutti i nuovi cinturini per le casse da 42 mm e 46 mm saranno compatibili con i modelli precedenti di Apple Watch.

Chi acquista Apple Watch Series 10, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 2, un nuovo Apple Watch Series 6 o un modello successivo, ha diritto a tre mesi gratis di Apple Fitness+ e Apple Music.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita