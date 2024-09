Apple Watch Ultra 2 ora disponibile in titanio nero

Apple ha presentato Apple Watch Ultra 2 nel nuovo colore titanio nero e con le funzioni di watchOS 11.

La nuova finitura in titanio nero di Apple Watch Ultra 2 viene ottenuta con uno speciale processo di lucidatura e il rivestimento in carbonio DLC (diamond-like carbon) ottenuto tramite la tecnologia physical vapor deposition (evaporazione del metallo che si vuole depositare come rivestimento) sul titanio grado 5, rende questo modello robusto e a prova di graffi. Il cristallo posteriore è realizzato in zirconia scura in colore coordinato.

Anche la linea dei popolari cinturini Trail Loop, Alpine Loop e Ocean è stata aggiornata per offrire, in aggiunta ai modelli in titanio naturale, i cinturini coordinati con le parti metalliche in titanio nero. I modelli di Apple Watch Ultra 2 di entrambi i colori, nero e naturale, sono realizzati con il 95% di titanio riciclato e, se abbinati a qualsiasi loop in maglia milanese in titanio, Trail Loop o Alpine Loop, formano una combinazione di prodotti a impatto neutro.



Il nuovo loop in maglia milanese in titanio è in assoluto il primo cinturino metallico per Apple Watch Ultra. Ha un design ispirato alle maglie in acciaio inossidabile usate tradizionalmente per le immersioni ed è elegante, da indossare in ogni occasione. È realizzato in titanio aerospaziale, lo stesso materiale della cassa, ed è leggero e resistente alla corrosione. I fili di titanio sono stati sottoposti a uno speciale processo di tessitura, appiattimento, saldatura laser, levigazione e lucidatura per ottenere un design a losanghe preciso e fluido, dal motivo raffinato. Questo cinturino ha una chiusura simile a quella dei paracadute con un doppio pulsante, che consente di fissare l’orologio al polso in modo sicuro anche quando si praticano sport acquatici. Il loop in maglia milanese in titanio è disponibile nei colori nero e naturale.

Con 3000 nit di luminosità, Apple Watch Ultra 2 ha il display più luminoso mai progettato da Apple, ideale per tante e diverse attività outdoor. Un GPS accurato è uno dei presupposti fondamentali per molti tipi di sport. Il GPS di precisione a doppia frequenza di Apple Watch Ultra 2 usa modelli di segnali e satelliti avanzati, algoritmi di posizionamento personalizzati e dati dell’app Mappe di Apple, che lo rendono il GPS per sportwatch più accurato, in grado di fornire indicazioni più precise su distanze, itinerari e metriche.







La nuova app Parametri vitali, in arrivo con watchOS 11, consente di monitorare velocemente importanti dati sanitari registrati durante la notte per avere un quadro più completo sulla propria salute. La nuova funzione Carico di allenamento mostra in che modo la durata e l’intensità degli allenamenti influiscono sul corpo nel corso del tempo. Negli allenamenti personalizzati, la vista In coda permette di vedere quanto resta per finire l’intervallo e cosa fare dopo.

Il tasto Azione può essere personalizzato per rendere ancora più semplice iniziare un allenamento, passare da un tipo di allenamento all’altro durante un allenamento multisport e molto altro ancora. Ora, con watchOS 11, l’utente può tenere premuto il tasto Azione per passare al volo da un’azione all’altra, e accedere al volo a funzioni utili come Cronometro, Torna sui tuoi passi e Torcia, oltre che ad una varietà di nuove opzioni, tra cui Traduzione, Memo vocali e Shazam.

watchOS 11 introduce la nuova app Marea per Apple Watch, che permette di organizzare al meglio le attività in acque libere, tenendo sotto controllo le condizioni del mare. L’utente può anche accedere a previsioni settimanali sulle maree lungo le coste e gli spot per fare surf in tutto il mondo: potrà vedere se c’è alta o bassa marea, se la marea è in fase crescente e decrescente, qual è l’altezza e la direzione delle onde e a che ora sorge e tramonta il sole. Può anche localizzare su una pratica mappa le spiagge vicine a dove si trova, e impostare le nuove complicazioni per vedere a colpo d’occhio informazioni sulle maree nelle sue spiagge preferite o nei dintorni.







Apple Watch Ultra 2 è lo sportwatch pensato appositamente per chi pratica per qualunque sport. Ecco alcune funzioni disponibili:

Corsa. Sono disponibili parametri avanzati, viste personalizzabili con le zone di frequenza cardiaca, “Sfida percorso”, la prima funzione in grado di rilevare la pista da corsa, Allenamenti Personalizzati e molte altre esperienze per la corsa e l’allenamento. Con autonomia fino a 12 ore per gli allenamenti outdoor e fino a 35 ore con le impostazioni di risparmio energetico, Apple Watch Ultra 2 offre tutta l’autonomia che serve per affrontare lunghe sessioni di corsa.

Ciclismo. Chi va in bici può visualizzare facilmente il suo allenamento come Attività in tempo reale su iPhone. Può anche collegare accessori Bluetooth dedicati a questo sport al suo Apple Watch Ultra 2 per accedere ad ancora più parametri ed esperienze, fra cui la cadenza, una stima automatica della potenza di soglia funzionale e le zone di potenza. Apple Watch Ultra 2 può anche monitorare distanza, velocità, dislivello e frequenza cardiaca.

Nuoto. Chi pratica il nuoto troverà utile il rilevamento automatico delle bracciate e del numero di vasche su Apple Watch Ultra 2, che ha una resistenza fino a 100 metri. Con watchOS 11 arrivano gli Allenamenti Personalizzati per il nuoto in piscina, che permettono all’utente di registrare gli intervalli e di vedere cosa fare dopo. Inoltre, la temperatura dell’acqua viene mostrata direttamente nell’app Allenamento durante gli allenamenti Nuoto in piscina e Nuoto in acque libere.

Trekking. Le mappe offline offrono un’esperienza migliore quando si esplorano i sentieri, con indicazioni dettagliate e funzioni come Waypoint e Torna sui tuoi passi che usano i dati GPS nell’app Bussola. Con iOS 18 l’utente può anche salvare percorsi personalizzati per le escursioni e sincronizzarli con Apple Watch.

Immersioni. L’app Oceanic+, sviluppata in collaborazione con Huish Outdoors, trasforma Apple Watch Ultra in un vero computer subacqueo. Quest’anno sull’app Oceanic+ arrivano nuove funzioni pensate per chi ama lo snorkeling: l’utente potrà trovare facilmente le spiagge più rinomate per lo snorkeling nelle vicinanze e accedere a informazioni su condizioni meteo, temperatura dell’acqua e marea fornite dalla community dedicata. Tutte le sessioni di snorkeling vengono memorizzate nel registro personale dell’utente, comprese le informazioni sui percorsi e le foto subacquee. Il colore delle foto può essere ritoccato in automatico e analizzato a fronte di un vasto database per aiutare l’utente e identificare le diverse specie di pesci.

Golf. Chi gioca a golf troverà senz’altro utili il display più luminoso mai creato da Apple e la grande autonomia di Apple Watch Ultra 2. E con una suite di app di terze parti può accedere a informazioni sui campi, così come a strumenti e dati basati su un’API di movimento ad alta frequenza che aiutano a migliorare la tecnica.

watchOS 11 porta su Apple Watch Ultra 2 molti altri miglioramenti:

Gli anelli Attività diventano più personalizzabili che mai, grazie alla possibilità di impostare obiettivi diversi durante la settimana per trovare sempre la giusta motivazione. E se l’utente ha bisogno di staccare per un po’ o non può allenarsi a causa di un infortunio, può metterli in pausa per un giorno, una settimana, un mese o più tempo, senza compromettere la serie di medaglie conquistate.

Grazie ai miglioramenti nella localizzazione GPS, l’app Allenamento consente di monitorare la distanza in ancora più workout e sport outdoor, fra cui Discesa libera, Sci di fondo, Snowboard, Golf e Vogatore outdoor. Inoltre, gli itinerari sono disponibili per ancora più tipologie di allenamento.

watchOS 11 introduce anche una Raccolta smart più intelligente che aiuta l’utente ad accedere al volo alle informazioni importanti; un nuovo quadrante Foto che usa il machine learning per aiutare a scegliere e raggruppare al meglio le foto; l’app Traduci e la funzione Tutto bene su Apple Watch; la possibilità di usare lo scorrimento in qualunque app grazie al gesto doppio tap, e molto altro.

In Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti e in più di 49 Paesi e territori è possibile ordinare Apple Watch Ultra 2 in titanio nero da oggi, con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 20 settembre.

Apple Watch Ultra 2 è disponibile a partire da €909 (Iva incl.) nei colori titanio naturale e nero.

