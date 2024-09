Apple alza il sipario sulla nuova linea di AirPods

Gli AirPods di Apple sono amatissimi da milioni di persone in tutto il mondo per la qualità del suono e il design iconico. Questa esperienza ora sale ancora di livello con gli AirPods 4 e gli AirPods 4 con ANC (cancellazione attiva del rumore), che offrono un design tutto nuovo e potenti funzioni.

Il nuovo design degli AirPods 4 è stato creato a partire da un set di dati molto ampio ottenuto mediante strumenti di modeling all'avanguardia, come la fotogrammetria 3D e la topografia laser, che ha permesso di mappare e analizzare in modo preciso la forma di migliaia di orecchie e oltre 50 milioni di singoli dati. Questo processo ha consentito di perfezionare il design degli AirPods per far sì che si adattassero in modo naturale alle orecchie di ancora più persone nel mondo.





Gli AirPods 4 hanno un'architettura acustica completamente nuova, driver a bassa distorsione e amplificatore ad alta gamma dinamica; offrono, quindi, un enorme miglioramento nella qualità del suono, e aggiungono l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, che rende l’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Il chip H2 rende possibili negli AirPods 4 esperienze audio intelligenti che solo un chip Apple è in grado di offrire, come la funzione “Isolamento vocale” che migliora la qualità delle telefonate in qualsiasi condizione ambientale, e le interazioni con Siri, che permettono di rispondere a Siri semplicemente annuendo o scuotendo delicatamente la testa. Gli AirPods 4 hanno anche un nuovo sensore di pressione nello stelo che offre un maggiore controllo su quello che si ascolta: ora basta una leggera pressione per far partire la musica o metterla in pausa, oppure per attivare o disattivare il microfono durante le chiamate. Il chip H2 li rende perfetti anche per il gaming, garantendo bassa latenza audio wireless e una qualità della voce eccellente quando si parla con la propria squadra e altri player, incluso il supporto per audio a 16 bit e 48kHz.

Per una maggiore praticità, ora la custodia di ricarica si ricarica via USB-C ed è 10 percento più compatta rispetto al modello precedente, offrendo sempre fino a 30 ore di autonomia. Oltre ad un cavo di ricarica USB-C, per ricaricare gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore si può usare anche un cavo per la ricarica di Apple Watch o un caricabatterie certificato Qi. La custodia è larga solo 50 mm ed è la più piccola del settore con ricarica wireless.







Gli AirPods 4 sono disponibili anche con cancellazione attiva del rumore, una novità per gli auricolari con design open-ear. Grazie a microfoni aggiornati, alla potenza del chip H2 e a un audio computazionale evoluto, gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore attenuano il rumore ambientale, come i motori degli aerei, il traffico urbano e altro ancora. Software e hardware insieme contribuiscono a garantire l’esperienza acustica più naturale negli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, che introducono anche funzioni intelligenti come la modalità Trasparenza, che permette di rimanere in contatto con il mondo circostante, l’audio adattivo, che fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore in base a dove ci si trova, e la funzione “Rilevamento conversazione”, che abbassa il volume dei contenuti multimediali quando l’utente inizia a parlare con qualcuno nelle vicinanze.

Gli AirPods 4 possono essere già preordinati al prezzo di €149 (Iva incl.) su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 58 Paesi e territori, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.

Gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore possono essere già preordinati al prezzo di €199 (Iva incl.) su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 58 Paesi e territori, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.

