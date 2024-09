Sony annuncia due monitor TRIMASTER HX da 16,5 pollici 4K per la produzione live

Sony aggiunge al suo portafoglio due monitor professionali da 16,5 pollici 4K TRIMASTER HX, il BVM-HX1710 e il BVM-HX1710N , per applicazioni di produzione live e di visualizzazione e valutazione di immagini critiche. L'esclusiva del modello BVM-HX1710N è il supporto SMPTE 2110 IP, che aggiunge la compatibilità Networked Live per completare l'ecosistema di Sony. Entrambi i modelli dispongono di interfacce SDI e HDMI. Le nuove offerte utilizzano la più recente tecnologia a doppia cella di Sony, adottata dal monitor di punta per il critical grading BVM-HX3110. Sono inoltre caratterizzati da un'accurata riproduzione dei colori, neri profondi ideali per le ombreggiature, un'elevata gamma dinamica, un ampio angolo di visione e una luminanza di picco di 3.000 nit. La disponibilità dei monitor è prevista per l'estate 2025.

Tra le caratteristiche standard dei nuovi modelli vi sono i mirini integrati in tempo reale, le modalità multi-schermo, l'interlacciamento e l'elaborazione LUT (Look Up Table) tetraedrica.

Gli strumenti di potenziamento opzionali disponibili per questi modelli comprendono, tra l'altro, le seguenti licenze:

BVML-F10 : Licenza a risposta rapida

BVML-H10 : licenza di uscita per la conversione HDR-SDR

BVML-S10 : Licenza di uscita per la conversione del segnale

BVML-T10 : licenza di uscita LUT 3D

BVML-JD10 : licenza per il decodificatore JPEG XS (per il BVM-HX1710N)

BVML-SN10 : licenza SNMP (per il BVM-HX1710N)

Nell'autunno del 2024 è prevista anche l'uscita di una nuova unità di controllo opzionale per il controllo di più monitor, il BVMK-R10 . È dotata di pulsanti illuminati e di uno schermo di menu di dimensioni ridotte per consentire l'utilizzo in camion e studi. Inoltre, un nuovo kit di supporto, un pannello di protezione, staffe di montaggio e un cavo di prolunga, previsti per l'estate 2025, consentiranno una perfetta integrazione con i monitor più recenti.

