Satispay: al via partnership con Stripe

Satispay, la principale rete indipendente di pagamenti mobile in Italia, ha annunciato una partnership strategica con Stripe, piattaforma di infrastrutture finanziarie per le imprese, al fine di eliminare le barriere nell'esperienza di acquisto online per i commercianti e i consumatori italiani.

Satispay, che è adottato da circa 4,8 milioni di utenti in costante crescita fornisce una soluzione di pagamento sicura e estremamente fluida per i clienti, che possono utilizzare l'app per pagare scansionando un codice QR nei canali digitali fisici o di e-commerce.

Grazie a questa collaborazione, determinati commercianti online italiani che utilizzano Stripe potranno accettare pagamenti con Satispay, unendosi alla crescente comunità di già oltre 350.000 esercenti che lo utilizzano quotidianamente per le loro vendite.

In un'epoca in cui l'economia digitale continua a svilupparsi a ritmo sostenuto, questa partnership migliora ulteriormente l'esperienza di pagamento per esercenti e consumatori, confermando il ruolo di Satispay come network di pagamento indipendente di riferimento in Italia per i provider internazionali di servizi di pagamento che vogliono integrare la propria offerta con le migliori soluzioni, così come per operatori ed esercenti globali che vogliono crescere aumentando le proprie vendite.

La forza di Satispay sta nella sua semplicità e trasparenza. Gli utenti devono solo collegare il proprio conto bancario tramite IBAN all'app per inviare o ricevere denaro, senza l'intermediazione di carte di credito o altri soggetti.

