Mappe di Apple si aggiorna: in arrivo tante novità

Con il rilascio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, e watchOS 11, Mappe di Apple introduce nuove funzioni che aiutano l'utente ad esplorare e trovare i luoghi che ama.

“Mappe di Apple è il modo migliore per navigare ed esplorare il mondo, e siamo felici di aver migliorato ulteriormente questa esperienza per ogni utente con gli aggiornamenti di oggi”, ha detto Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple. “Con Mappe è più facile e piacevole programmare qualsiasi viaggio, con funzioni meravigliose, dettagliate e utili come solo Apple può offrire”.

Ora è possibile sfogliare migliaia di sentieri nei parchi nazionali degli Stati Uniti, come il Parco nazionale di Acadia nel Maine, il Parco nazionale di Yosemite in California e il Parco nazionale e riserva naturale di Denali in Alaska, direttamente da iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Per trovare il sentiero perfetto è possibile filtrare le opzioni per tipo di itinerario, lunghezza e dislivello, mentre le indicazioni di navigazione passo passo aiutano a non perdere la strada. Si possono anche scaricare i sentieri per utilizzarli offline e salvarli su Apple Watch. Ora Mappe mostra anche gli orari delle navette per alcuni parchi nazionali, tra cui il Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah e il Parco nazionale di Sequoia in California.

Le mappe topografiche su iPhone e Apple Watch, disponibili per Stati Uniti e Giappone, offrono dettagli spettacolari come curve di livello, dettagli dei sentieri e molto altro.

Per la prima volta, inoltre, Mappe consente di creare e salvare itinerari personalizzati per camminate ed escursioni in Paesi e aree geografiche di tutto il mondo. L’utente può personalizzare gli itinerari in base alle proprie preferenze, che si tratti di una lunga camminata in una nuova città da esplorare o un’escursione in una riserva naturale. Come i sentieri nei parchi nazionali, gli itinerari personalizzati sono accessibili anche quando non ci sono reti cellulari o Wi-Fi se vengono sincronizzati con Apple Watch.

Ora è più facile che mai memorizzare i luoghi di interesse e trovare nuovi posti fantastici da esplorare. Su iPhone, iPad e Mac è possibile salvare luoghi, Guide di Mappe, sentieri nei parchi nazionali e itinerari personalizzati nella nuova Places Library, e si possono anche aggiungere note personali.

Grazie all’esperienza di ricerca migliorata è anche possibile trovare e confrontare rapidamente i luoghi sfogliando foto, valutazioni, prezzi e altri dettagli, il tutto direttamente dalla schermata di ricerca. Il pulsante Cerca qui è stato aggiornato in Mappe per consentire all’utente di cercare punti di interesse, come ristoranti, bar e benzinai, all’interno di un’area specifica.

