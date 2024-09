Con iPadOS 18, Apple rende l'iPad ancora più versatile

Apple rende diponibile iPadOS 18 che introduce nuove funzioni progettate per le capacità di iPad, così sarà ancora più facile svolgere qualsiasi attività.

L’app Calcolatrice su iPad offre un nuovo modo di fare i calcoli con Note matematiche

Progettata per le capacità uniche di iPad, l’app Calcolatrice offre un modo completamente nuovo di usare Apple Pencil per risolvere le equazioni, insieme a calcolatrici di base e scientifiche con i nuovi strumenti cronologia e conversione delle unità. Con Note matematiche, l’utente può digitare o scrivere le espressioni matematiche e vederle risolte all’istante nella sua grafia. Può anche creare e usare variabili e aggiungere un’equazione per inserire un grafico. È possibile accedere a Note matematiche dall’app Note e usare tutte le funzioni matematiche in qualsiasi nota.

Appunti scritti a mano più flessibili con Grafia smart

Gli appunti scritti a mano diventano più fluidi, flessibili e facili da leggere con Grafia smart e la potenza di Apple Pencil. Grafia smart offre all’utente nuove e potenti funzioni per modificare il testo scritto a mano, consentendo di aggiungere facilmente uno spazio, o perfino di incollare delle parole digitate nel testo scritto a mano, così modificarlo è facile quanto modificare il testo digitato. È possibile anche passare sopra una frase per cancellarla. Inoltre, Grafia smart conserva la grafia personale dell’utente, perfezionandola automaticamente in tempo reale per renderla più fluida, lineare e leggibile.

Altri modi per personalizzare iPad

Con iPadOS 18, è possibile personalizzare la schermata Home in nuovi modi straordinari, posizionando i widget e le icone delle app in qualsiasi punto per incorniciare l’immagine di sfondo o creare il layout ideale su ogni pagina. Le icone delle app possono essere personalizzate a proprio piacimento, facendole apparire chiare, scure o colorate, e in un formato più grande, eliminando il nome sottostante, per creare un look semplificato. Anche il Centro di Controllo è stato ridisegnato per semplificare l’accesso alle cose che gli utenti fanno ogni giorno, con nuovi livelli di personalizzazione, permettendo di accedere velocemente a nuovi gruppi di controlli usati più spesso. L’utente ora può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate, e i team di sviluppo possono usare la nuova API Controls per consentire all’utente di fare ancora più cose, come avviare al volo un meeting online o far partire un live streaming per i follower.

Un’app Foto riprogettata per rivivere i momenti speciali

Grazie al redesign più importante di sempre, l’app Foto offre nuovi, potenti strumenti che consentono all’utente di trovare al volo quello che cerca. Il layout dell’app semplificato e personalizzabile sfrutta tutto lo spazio dell’ampio display di iPad e permette di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici. L’app Foto sfrutta il machine learning on-device per organizzare automaticamente le foto per argomenti, come persone e animali, giorni recenti, viaggi e perfino documenti e ricette.

Nuovi modi per restare in contatto via Messaggi

iPadOS 18 offre più modi per restare in contatto via Messaggi, con nuovi effetti animati del testo, la funzione Tapback ridisegnata, che permette di aggiungere qualsiasi emoji o adesivo, e le nuove opzioni di formattazione, come il grassetto, il sottolineato e il corsivo. Messaggi introduce anche la possibilità di programmare i messaggi per inviarli in un secondo momento, così si può avere un maggior controllo sulle tempistiche e su come comunicare con i propri contatti.

Nuovi controlli della privacy

Grazie ai nuovi controlli della privacy, iPadOS 18 offre all’utente ancora più modi di controllare chi può vedere le sue app, come condivide i propri contatti e il modo in cui iPad si connette agli accessori. Per un ulteriore livello di privacy, dopo aver bloccato l’app, l’utente può anche nasconderla spostandola in un’apposita cartella. Quando un’app è bloccata o nascosta, i contenuti come i messaggi o le email all’interno dell’app non figurano nelle ricerche, nelle notifiche o in altre aree del sistema.

Una nuova barra dei pannelli facilita la navigazione

Una barra dei pannelli ridisegnata fluttua sopra i contenuti delle app, semplificando la navigazione, e lascia ben visibile ciò che appare. La barra dei pannelli si fonde con la barra laterale permettendo di immergersi maggiormente nelle app, tra cui Apple TV, Apple News, Apple Books e Apple Fitness. Sarà possibile, inoltre, sfruttare animazioni raffinate che rendono le app ancora più fluide e reattive, nonché un browser dei documenti rinnovato che permette di riconoscere facilmente le app come Pages, Numbers, Keynote e Swift Playgrounds quando si accede ai documenti.

Apple Intelligence rende iPad ancora più utile e piacevole

Perfettamente integrato in iPadOS 18 sugli iPad con M1 o successivo, il sistema Apple Intelligence sfrutta tutta la potenza del chip Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare e accelerare le attività di tutti i giorni, sempre tutelando la privacy e la sicurezza dell’utente.

Apple Intelligence rende possibili esperienze piacevoli, intuitive e semplici, progettate appositamente per aiutare l’utente a svolgere le attività a cui tiene maggiormente. Gli Strumenti di scrittura permettono di riscrivere, correggere e riassumere i testi praticamente ovunque sia possibile digitare. Siri diventa più naturale e flessibile, raggiungendo livelli inediti di integrazione nel sistema. E ha anche un look tutto nuovo: ora quando è in uso su iPad il bordo del display si illumina di un elegante bagliore colorato. Grazie a una maggiore capacità di comprensione del linguaggio, Siri riesce a capire l’utente anche quando si incespica con le parole, e non perderà il filo fra una richiesta e quella successiva. Si può interagire con Siri per iscritto su iPad e alternare scrittura e comandi vocali per velocizzare le attività di tutti i giorni. Nell’app Foto, la funzione Ricordi permette di creare un video con determinate caratteristiche semplicemente digitando una descrizione, e con il nuovo strumento Ripulisci è possibile identificare e rimuovere gli elementi indesiderati presenti sullo sfondo delle foto, senza alterare accidentalmente il soggetto.

