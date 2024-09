Snapchat presenta una nuova versione dell’app

Snapchat, la popolare piattaforma di visual messaging, ha annunciato una nuova versione semplificata della propria app, attualmente in fase di test. Questa versione è progettata partendo dalle esigenze degli utenti con l’obiettivo di migliorare le modalità di comunicazione con gli amici, l’utilizzo della fotocamera e la visualizzazione di contenuti degli amici e dell’estesa community di Snapchat, inclusi creator e partner.

Questo nuovo design semplificato, che prevede quindi l’unione delle Stories e di Spotlight, offrirà agli Snapchatter un’esperienza di visualizzazione più personalizzata e rilevante. Inoltre, la nuova versione intende supportare i creator e i partner nel raggiungimento di nuove audience, oltre a sostenere la piattaforma pubblicitaria nel lungo termine.

Di seguito un riepilogo delle principali novità apportate.

Accesso alla fotocamera

Come sempre, quando gli utenti aprono l'app di Snapchat, la fotocamera si avvierà automaticamente, consentendo di scattare e condividere facilmente i propri Snap.

Conversazioni ottimizzate in un unico luogo

A sinistra dell’interfaccia si trova la Chat, che raccoglie tutte le conversazioni degli Snapchatter. Le Stories – che rappresentano una delle modalità di comunicazione preferite – ora si troveranno in cima alle conversazioni, semplificando la condivisione e l'interazione con gli amici. Inoltre, gli utenti potranno accedere rapidamente alla Snap Map in basso, per trasformare le conversazioni in piani per la vita reale.

Contenuti sempre più personalizzati

A destra, gli utenti troveranno una nuova interfaccia che integra Stories e Spotlight, supportata dal primo sistema di raccomandazione unificato di Snapchat, progettato per offrire un'esperienza di fruizione ancora più personalizzata. I video degli amici avranno la priorità, mentre i suggerimenti saranno basati sulle preferenze degli Snapchatter, su ciò che è più popolare tra i propri contatti e sui contenuti che preferiscono guardare.

