Toshiba presenta gli hard disk classe Enterprise CMR da 24TB e SMR da 28TB

Toshiba ha annunciato Mx11, la famiglia di HDD Enterprise Capacity sigillati ad elio che comprende la serie MG11 con capacità fino a 24 TB grazie alla registrazione magnetica convenzionale (CMR) e la serie MA11 fino a 28 TB con registrazione magnetica sovrapposta (SMR).

La nuova famiglia Mx11 è stata progettata per offrire nuovi livelli di densità e di efficienza energetica ai clienti che devono contenere (o gestire) i costi operativi e al contempo soddisfare le incessanti richieste di crescita dei dati. Basati su un’architettura comune, entrambi i prodotti sono caratterizzati da un design a 10 piatti, sigillati ad elio, da 3,5 pollici e 7.200 giri/min, che sfrutta l’innovativa tecnologia di registrazione magnetica assistita da microonde a controllo di flusso (FC-MAMR) di Toshiba. Realizzata per garantire prestazioni migliori e affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la famiglia Mx11 è caratterizzata da buffer da 1 GiB, carico di lavoro pari a 550 TB all’anno, MTTF/MTBF di 2,5 milioni di ore e AFR[5] dello 0,35%.

La serie di HDD CMR MG11 consente ai clienti di cloud, data center e storage aziendale di aumentare rapidamente la densità di archiviazione all’interno dell’infrastruttura esistente. Grazie a un buffer da 1 GiB, il nuovo HDD da 24 TB è più performante[6] rispetto al suo predecessore, con una velocità di trasferimento massima sostenuta di circa il 9% superiore, pari a 295 MiB/s. Con una scelta di interfacce SATA da 6 Gbps o SAS da 12 Gbps, la serie MG11 si inserisce perfettamente in qualsiasi data center per supportare lo storage dei dati, il backup e l’archiviazione online e le applicazioni di videosorveglianza. Inoltre, per una maggiore sicurezza, la serie MG11 è disponibile con le opzioni di sanitize instant erase (SIE) e self-encrypting drive (SED).

La serie MA11 raggiunge i 2,8 TB per unità grazie alla tecnologia SMR. La registrazione magnetica sovrapposta, gestita dall’host, aumenta la capacità del drive sovrapponendo le tracce fisiche sul drive durante le operazioni di scrittura. I data center che dispongono di un software in grado di ottimizzare questo tipo di tecnologia potranno beneficiare di una maggiore efficienza dei costi grazie a densità di archiviazione più elevate. La nuova serie MA11 è disponibile con capacità di 28 TB e 27 TB, con interfaccia SATA da 6 Gbps e con opzioni SED per una maggiore sicurezza.

La serie MG11 sarà disponibile da settembre, mentre la serie MA11 è prevista nel quarto trimestre dell’anno.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita