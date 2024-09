L'habitat spaziale SAGA prende il volo con i display Sony

Sony ha annunciato che i display professionali BRAVIA sono diventati una componente chiave nell'ambiente operativo di SAGA , azienda specializzata in architettura spaziale. Questi display forniranno supporto cruciale nell'addestramento e nella preparazione di astronauti e scienziati per le future missioni spaziali, offrendo strumenti informativi fondamentali per il successo delle operazioni. Costruito da SAGA, l'habitat lunare di 28 metri quadrati, FLEXHab, simulerà la vita sulla superficie lunare per gli astronauti che si addestrano a svolgere ricerche scientifiche di vitale importanza e utilizza i display professionali BRAVIA di Sony per riprodurre l'ambiente esterno della luna. È il primo habitat di addestramento spaziale che combina ambienti interni ed esterni per un addestramento elevato.

Il mese scorso, l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha presentato il nuovissimo habitat FLEXHab, situato all'interno di una struttura dedicata presso il Centro Astronauti Europeo di Colonia, in Germania. L'habitat ospita fino a quattro astronauti in missioni di addestramento che possono durare da una settimana a un mese. Lo spazio, quindi, doveva essere vivibile e servire al tempo stesso a uno scopo scientifico vitale. Inoltre, necessitava di essere trasportato facilmente in varie strutture di prova e addestramento e, infine, il suo design esatto doveva essere replicato per essere trasportato nello spazio per le missioni reali. La sua multifunzionalità comprende aree comuni, camere da letto, attrezzature per l'allenamento e un laboratorio all'avanguardia.

Sono stati integrati due display Sony BRAVIA da 65" per riprodurre una grande finestra artificiale - la "cupola di osservazione" - che costituirà una parete per immergere completamente gli abitanti durante l'addestramento. Gli schermi saranno parte integrante della preparazione degli abitanti ad affrontare qualsiasi evenienza quando risiedono nello spazio, compresa la possibilità di catastrofi spaziali reali. Gli schermi BRAVIA saranno utilizzati per simulare scenari come la collisione di grossi detriti con la finestra, causando una crepa catastrofica o una perdita di pressione. Gli schermi aggiungeranno anche un elemento di interattività all'addestramento, consentendo agli astronauti di eseguire esperimenti esterni simulati dall'interno del FLEXHab utilizzando strumenti specializzati e gli schermi BRAVIA per una guida visiva in tempo reale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita