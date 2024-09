Nikon presenta il NIKKOR Z 50mm f/1.4, il nuovo obiettivo luminoso a grandezza focale fissa

Nital ha presentato il nuovo obiettivo NIKKOR Z 50mm f/1.4, che va ad arricchire la gamma di ottiche a pieno formato della serie Z. Progettato per catturare prospettive naturali con straordinaria nitidezza, questo nuovo e luminoso obiettivo a lunghezza focale fissa da 50mm va oltre ogni standard! Grazie alla sua luminosa apertura f/1.4, alla sua eccellente risoluzione, al rapido autofocus e alle incredibili prestazioni di rendering, fotografi e videomaker possono dare spazio alla loro creatività per catturare scene diverse con incredibile profondità, chiarezza e nitidezza, in qualsiasi condizione di illuminazione.





Grazie alla sua versatilità, l'obiettivo NIKKOR Z 50mm f/1.4 è perfetto per la fotografia creativa di tutti i giorni ed è l'ideale per viaggi o eventi. L'ampia apertura massima di f/1.4 e il campo visivo normale si combinano per consentire una grande creatività di giorno e di notte, sia che si realizzino ritratti che fotografie di street o primi piani nitidi e ricchi di dettagli. Il rapido sistema di messa a fuoco multiplo di Nikon opera perfettamente sui soggetti anche quando si riprende a f/1.4 e, inoltre, le straordinarie prestazioni di rendering di questo obiettivo assicurano colori vibranti e reali, un contrasto nitido e una luminosità meravigliosamente uniforme in tutto il fotogramma.





Il NIKKOR Z 50mm f/1.4 sarà disponibile in vendita a partire da fine settembre al prezzo di 579,00 euro

I fotografi e i videomaker che lavoreranno con apertura massima di f/1.4 saranno premiati con un morbido effetto bokeh, perfetto per ritratti che ben evidenziano il soggetto rispetto allo sfondo o per scatti creativi. Inoltre, le scene in situazioni di scarsa illuminazione possono essere riprese a valori ISO inferiori grazie alla straordinaria chiarezza e nitidezza di questa nuova ottica ed è possibile usare velocità dell'otturatore più elevate per congelare l'azione senza sacrificare la luminosità. Per coloro che desiderano ottenere macro/primi piani di grande impatto, poi, una distanza minima di messa a fuoco di soli 37cm consente di avere molto spazio per riempire il fotogramma o per mettere a fuoco anche i dettagli più piccoli.

L'obiettivo NIKKOR Z 50mm f/1.4 è il secondo obiettivo "prime" a focale fissa per pieno formato a entrare a far parte della linea NIKKOR Z f/1.4 e vanta la stessa eccellente portabilità del modello NIKKOR Z 35mm f/1.4. I corpi di entrambi gli obiettivi sono sigillati con cura per la massima resistenza in ogni condizione atmosferica ed il loro peso contenuto permette di non appesantire la fotocamera Nikon Z su cui sono innestati.

