HONOR MagicPad2, un nuovo tablet debutta sul mercato

Con un design elegante e resistente, arriva sul mercato il nuovo tablet HONOR MagicPad2 che offre un display coinvolgente, funzionalità smart potenziate dall'IA, un'esperienza audio premium e un hardware robusto, al fine di garantire intrattenimento e produttività al massimo livello.

Dotato di uno schermo HONOR Eye Comfort da 12,3 pollici, con un'alta frequenza di aggiornamento di 144Hz, l'HONOR MagicPad2 assicura un'esperienza visiva straordinaria e fluida. Inoltre, il tablet si preoccupa del benessere degli utenti grazie a tecnologie innovative per la cura degli occhi come l'AI Defocus Display, il Dimming PWM ad alta frequenza di 4320, il Circadian Night Display e il Dimming Dinamico. Con doppia certificazione TÜV, l'HONOR MagicPad2 garantisce una protezione e un comfort ottimali per gli occhi anche in caso di uso prolungato.

L'HONOR MagicPad2 offre avanzate funzionalità per la produttività, potenziate dall'IA, per una gestione delle attività fluida ed efficiente. Con HONOR Notes, gli utenti possono classificare le loro note a più livelli e usufruire delle capacità di Voice to Text, Handwriting Beautification e Riconoscimento delle formule, così da migliorare la loro efficienza. La funzione HONOR Docs semplifica la gestione dei documenti, rendendola più facile per gli utenti che lavorano in movimento o in smart working. Con il più recente MagicOS 8.0, l'HONOR MagicPad2 offre un'esperienza più intelligente e pratica che mai. Inoltre, è possibile godere di una user experience personalizzata e smart grazie a una vasta gamma di funzionalità, tra cui Magic Portal, Magic Capsule, Magic Ring e HONOR Global Favorites Space.





Inoltre, l'HONOR MagicPad2 presenta un sistema audio a otto altoparlanti ad ampiezza elevata e con certificazione IMAX-enhanced, in grado di offrire un'esperienza audio-visiva cinematografica. Integrato con la Tecnologia Audio Spaziale HONOR, il tablet offre un campo sonoro più ampio del 25% rispetto al suo predecessore, migliorando l'esperienza di ascolto complessiva.

Alimentato dal Processore Mobile Snapdragon 8s Gen 3, l'HONOR MagicPad2 offre prestazioni eccezionali e capacità di elaborazione delle immagini con una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz. Dotato di una batteria da 10.050mAh e della ricarica cablata HONOR SuperCharge da 66W, l'HONOR MagicPad2 garantisce un'autonomia per tutta la giornata.

Con uno spessore di soli 5,8 mm, l'HONOR MagicPad2 assicura un' eccezionale portabilità. Il tablet è ulteriormente rinforzato con materiale in fibra leggera, garantito da SGS con la Certificazione Anti-bending a cinque stelle. Disponibile nei colori Moonlight White e Black, questo tablet migliora la produttività grazie all'HONOR Magic-Pencil 3 e alla Smart Bluetooth Keyboard HONOR MagicPad2, che garantiscono un inserimento senza sforzo e una digitazione comoda.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita