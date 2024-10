Color Note: ecco il nuovo e-reader PocketBook

Schermo a colori E Ink Kaleido 3 da 10,3", processore quad-core, altoparlante incorporato e la nuova tecnologia E Ink ComfortGaze, che riduce del 60% l'esposizione alla dannosa luce blu e rende la lettura tre volte meno stressante per gli occhi rispetto agli schermi LCD: è il biglietto da visita di Color Note, l’ultima novità di PocketBook.

Con questo device il produttore svizzero conferma di prediligere ormai gli e-reader multifunzione, dispositivi pensati per assolvere a diversi compiti non solo per l’intrattenimento ma anche per la produttività. Che in questo caso significa leggere libri e riviste a colori in formato elettronico, ascoltare musica e audiolibri – anche con la funzione Text-to-Speech che trasforma in audio ogni testo presente sull’ereader – ma anche disegnare e prendere appunti evoluti con il pennino in dotazione, utilizzando penne, pennelli, evidenziatori, matite e altri strumenti di scrittura personalizzabili. È inoltre possibile inserire caselle di testo, forme e immagini.

In riunione, a lezione o nelle pause creative Color Note di PocketBook è quindi il dispositivo giusto per non farsi sfuggire le informazioni che contano. Anche perché, una volta fissata sullo schermo, ogni nota può essere condivisa via mail con un tocco a uno o più indirizzi.

Basato su sistema operativo Android 12, PocketBook Color Note è già predisposto per l’accesso al Google Play Store e offre quindi la flessibilità di installare app di terze parti, potenziando l'esperienza di lettura e la scrittura di appunti.

Un ultimo vantaggio: il servizio PocketBook Cloud, una vera libreria virtuale dove salvare gli ebook e sincronizzarli con dispositivi Android e iOs, con accesso e lettura anche da PC. Uno spazio di archiviazione gratuito e sicuro per avere sempre a portata di mano il proprio libro preferito.

PocketBook Color Note è disponibile da Ottobre nel colore Stormy Sea al prezzo di 649 euro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita