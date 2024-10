Sony annuncia l’arrivo del TV BRAVIA 9 da 65” in Europa

Sony ha annunciato l’attesissimo arrivo in Europa del televisore BRAVIA 9 da 65”, che offre a tutti gli appassionati di film e serie TV un’esperienza cinematografica veramente immersiva in un nuovo formato.

Il TV BRAVIA 9 riscrive il concetto di qualità d’immagine con una rivoluzionaria combinazione di elevata luminosità di picco e controllo preciso della retroilluminazione, che si traduce in dettagli incredibili, colori vividi e neri profondi. La tecnologia XR Backlight Master Drive assicura un contrasto favoloso regolando ad hoc l’illuminazione di migliaia di zone di mini-LED. In questo modo, anche le scene più complesse, con elementi sia chiari che scuri, vengono riprodotte sullo schermo con incredibile chiarezza e realismo.

Il modello BRAVIA 9 è meticolosamente calibrato per regalare agli spettatori un’esperienza che rispecchia in pieno la visione dell’autore. Grazie alle modalità Netflix Calibrated Mode, Prime Video Calibrated Mode e SONY PICTURES CORE Calibrated Mode, i film e le serie TV sono esattamente come dovrebbero essere.

Altre caratteristiche principali:

Processore XR: l’efficiente processore XR di Sony analizza i contenuti scena per scena, regolando in maniera intelligente suoni e immagini per un’esperienza di visione incomparabile.

X-Anti Reflection: con l’innovativo filtro X-Anti Reflection, le immagini sono nitide e immersive, anche in ambienti molto illuminati.

X Wide Angle: una tecnologia che consente di godere della miglior qualità d’immagine possibile da qualsiasi angolazione.

Sound immersivo: i nuovi televisori BRAVIA 9 con tecnologia Acoustic Multi-Audio+ sono i primi al mondo2 dotati di beam tweeter nella parte superiore e frame tweeter laterali – la configurazione ideale per generare un audio surround di livello cinematografico, dove ogni suono proviene dal punto giusto dell’immagine.

Il televisore BRAVIA 9 da 65” sarà disponibile in Europa a partire da novembre 2024.

