Nuovi Lenovo Chromebook: produttività e creatività migliorate

Maggiore produttività e intrattenimento on-the-go con Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) e Lenovo Chromebook Duet EDU G2, due laptop convertibili da 10,95 pollici con display 2K che bilanciano design e prestazioni.

Racchiuso in uno chassis interamente in metallo con Corning Gorilla Glass per la massima durabilità e completato da una morbida custodia protettiva, il Chromebook Duet (11”, 9) è un portatile per l’intrattenimento, che si adatta all’utente e semplifica la creazione di contenuti. Una risorsa di apprendimento per studenti e insegnanti, il Chromebook Duet EDU G2 porta la resistenza a un livello superiore con una custodia robusta e una tastiera detachable.

Progettato per chi non si ferma mai, il Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) è dotato di una kickstand che si adatta alle esigenze dell'utente, passando senza difficoltà dalla modalità laptop a quella verticale per facilitare la lettura, lo sketching, la navigazione o lo svolgimento delle attività.

Collocata delicatamente nella kickstand, la Lenovo USI Pen 2 completa perfettamente il tablet, consentendo agli utenti di disegnare, prendere appunti e firmare documenti come una vera penna. Con la Lenovo USI Pen 2, gli utenti possono anche catturare, organizzare ed esprimere le proprie idee su Goodnotes.

Con un peso inferiore di 510 grammi e uno spessore di 7,59 mm, il Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) è più sottile e leggero della maggior parte dei libri, ha un display ultra-nitido 2K a 400 nit che agevola lettura e intrattenimento o per lo streaming anche all'aperto e ha un'autonomia di un giorno intero con una durata della batteria fino a 12 ore1. Inoltre, è pronto all’imprevisto grazie a uno chassis certificato MIL-STD 810H2 in grado di gestire urti e liquidi.

Per gli utenti che desiderano maggiore protezione e funzionalità, sono disponibili una tastiera folio e una cover con supporto che pesano rispettivamente meno di 288g e di 148g.









Il Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) con processore MediaTek Kompanio 838, fino a 8 GB di memoria e una NPU abilitata all'AI, gode di un'elaborazione grafica AI on-device, di un miglioramento del palm rejection e della nitidezza della fotocamera, per migliorare incredibilmente le esperienze multimediali e interattive.

Con display 2K, il Lenovo Chromebook Duet (11”, 9) è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP, potenziata dalla tecnologia all'avanguardia MediaTek per l'elaborazione delle immagini, che cattura e valorizza tutti i momenti improvvisi prima che scompaiano, e di una fotocamera anteriore da 5MP con otturatore fisico per la privacy. È dotato di due porte USB-C® con la possibilità di collegarsi a un display 4K e offre un suono nitido tramite 2 altoparlanti e SmartAMP con Wave Audio.

