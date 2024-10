AVM: arriva in Italia il FRITZ!Box 7690 Edition International

Il FRITZ!Box 7690 apre nuovi orizzonti per le connessioni DSL. Grazie all'innovativo Wi-Fi 7 assicura connessioni Wi-Fi con velocità di trasferimento fino a 7.200 Mbit/s. Questa tecnologia avanzata consente a un maggior numero di utenti di utilizzare la rete locale senza alcun problemi a un maggior numero di utenti contemporaneamente. La porta WAN/LAN a 2,5 Gbit, la porta LAN a 2,5 Gbit e le due porte LAN Gigabit garantiscono connessioni ancora più veloci dei dispositivi alla rete locale. Il FRITZ!Box 7690 amplia le possibilità della Smart Home: la compatibilità con lo standard Zigbee permette di integrare comodamente nella rete locale dispositivi di altri produttori. Grazie al sistema operativo FRITZ!OS si possono collegare e controllare in modo semplice tutti i dispositivi. Infine, lo standard di sicurezza (WPA3/WPA2) garantisce un alto livello di protezione. FRITZ!Box 7690 è ora disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 329 € iva inclusa.

Wi-Fi 7: la nuova generazione di tecnologia wireless

Il FRITZ!Box 7690 porta le velocità elevate del Wi-Fi 7 sulle connessioni DSL. Il nuovo standard Wi-Fi 7 offre numerosi vantaggi sulle bande di frequenza a 2,4 e a 5 GHz e mette a disposizione una potente rete Wi-Fi Mesh ad alte prestazioni. La combinazione di latenze basse e throughput elevato rende possibile una comunicazione wireless efficiente per le future applicazioni in tempo reale come realtà virtuale, streaming, cloud computing e gaming. E anche le applicazioni più recenti traggono vantaggio da connessioni più veloci, anche su lunghe distanze e con molti dispositivi mobili collegati.

La Smart Home del futuro

Con il FRITZ!Box 7690 è facilissimo integrare nella Smart Home del FRITZ!Box e controllare tramite app le lampadine a LED con standard Zigbee e lampadine DECT-ULE di vari produttori. Sarà presto disponibile l'integrazione di Matter, il nuovo standard per Smart Home basato su IP che consentirà alle app per Smart Home di produttori terzi di controllare i dispositivi per Smart Home di FRITZ!. La base DECT integrata controlla i dispositivi per Smart Home come le termovalvole FRITZ!DECT 302 e FRITZ!DECT 301, le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210, l'interruttore FRITZ!DECT 440 o la lampadina LED FRITZ!DECT 500.

Telefonia e numerose funzioni multimediali

Sul centralino integrato si possono registrare un telefono analogico e fino a sei cordless (ad esempio un FRITZ!Fon). All'ampia gamma di funzioni si aggiungono cinque segreterie telefoniche integrate, rubriche locali e online e numerose altre funzioni. Il server multimediale mette a disposizione all'interno della rete locale film, musica e fotografie archiviate. Il FRITZ!Box 7690 dispone anche di porta WAN/LAN a 2,5 Gbit, una porta LAN a 2,5 Gbit/s e due porte LAN Gigabit per integrare facilmente nella rete locale dispositivi come stampanti e supporti di memoria.

