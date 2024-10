Amazon Prime Day: offerte sui laptop MSI con sconti fino a 1000 euro sui modelli gaming

Anche per l’Amazon Prime Day di ottobre MSI ha previsto sconti imperdibili per tutti gli appassionati di videogiochi e per chi desidera acquistare un nuovo notebook per il lavoro o per lo studio

Chi è alla ricerca di un gaming laptop con prestazioni al top può valutare i potenti notebook della serie Vector, tra cui un modello da 16’’ e uno da 17’’ con processore i9-14900HX e con scheda grafica rispettivamente RTX4090 e RTX4070, in vendita a 2.999 euro, anziché 3.899 euro, per il modello più compatto, e 2.179 euro, anziché 2.599 euro per il fratello maggiore.

Per coloro che desiderano, invece, un laptop con cui giocare alla grande e con cui sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, potranno, invece, orientarsi sul Pulse 17 AI, dotato di display da 17’’, processore Core Ultra 7 155H e grafica RTX 4060, in vendita a 1.399 euro, anziché 1.899 euro, oppure sul più compatto Cyborg 15 AI, che sarà acquistabile a 999 euro, anziché 1.599 euro.

Perfetto per chi ricerca un notebook da gaming particolarmente sottile e leggero è, invece, Thin 15, che vanta uno spessore di appena 21,7 mm, ed è in vendita a 749 euro, anziché 1.049 euro.

Sempre dedicata agli appassionati dei videogiochi è poi la console portatile Claw, la prima con CPU Intel Core Ultra e dotata della tecnologia Intel® XeSS, che per gli Amazon Prime Day sarà acquistabile a 599 Euro, anziché 899 Euro.

Infine, quanti desiderano un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro affidabile e performante, ma hanno a disposizione un budget inferiore ai 400 euro, possono trovare il proprio notebook ideale nei modelli della serie Modern 14, che in promozione è possibile acquistare con prezzi a partire da 379 Euro.

