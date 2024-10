Arriva l'Amazon Prime Day di ASUS

ASUS ha riservato offerte speciali in occasione del Prime Day su AMAZON. Dal 8 al 9 ottobre, infatti, sarà una due giorni da non perdere per tutti i tech addicted e gamers con tantissimi prodotti in promozione.

Molto nutrita anzitutto la selezione delle PERIFERICHE GAMING targate ROG, con tante proposte davvero interessanti tra cui scegliere, in particolare:

le tastiere ROG Falchion Ace (switch NX RED) a 99,99€, la ROG Falchion RX Low Profile (switch RX LP) a 139,99€, la ROG AZOTH (switch NX Red) a 191,99€, la ROG Strix Scope II 96 wireless (switch NX Snow) a 136,99€ per soddisfare ogni preferenza di gioco e digitazione

(switch NX RED) a 99,99€, la (switch RX LP) a 139,99€, la (switch NX Red) a 191,99€, la (switch NX Snow) a 136,99€ per soddisfare ogni preferenza di gioco e digitazione il controller PC ROG Raikiri Pro a 101,99€ e ROG Raikiri a 53,99€, estremamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile e gioco

a 101,99€ e a 53,99€, estremamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile e gioco i mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition a 91,99€ e il mousepad ROG Moonstone Ace L a 74,99€, l’accoppiata vincente per raggiungere le massime preforme in game

a 91,99€ e il mousepad a 74,99€, l’accoppiata vincente per raggiungere le massime preforme in game gli auricolari ROG Cetra True Wireless a 72,99€ che migliorano l’esperienza di gioco online portando l’audio ad un livello superiore

Questi accessori, tuttavia, sono solo alcuni dei must per ogni gamer alla ricerca di alleati fidati per le proprie sessioni di gioco. In offerta anche tante SCHEDE MADRI, per chi ha bisogno di rinnovare il proprio set up, con modelli che spaziano tra tutte le serie:

per la serie Prime i modelli: ASUS Prime B650M-A WIFI II a 154,99€, ASUS Prime X670-P a 215,99€, ASUS Prime Z790-A WIFI a 258,99.

i modelli: ASUS Prime B650M-A WIFI II a 154,99€, ASUS Prime X670-P a 215,99€, ASUS Prime Z790-A WIFI a 258,99. per la serie TUF Gaming i modelli: TUF Gaming B650-PLUS WIFI a 183,99€, TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 a 165,99€, TUF Gaming Z790-PLUS WIFI a 279,99€

per la serie ROG i modelli: ROG Crosshair VIII Extreme a 603,99€, ROG Strix Z790-I Gaming WIFI a 383,99€, ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4 a 321,99€.

Chi invece, ha bisogno di fare un ulteriore upgrade, piccolo o grande, della propria build troverà scontati:

gli CHASSIS : ASUS Prime AP201 White Edition a 70,99€ e il TUF Gaming GT302 ARGB BLACK a 153,99€

tra le VENTOLE in sconto il kit TUF Gaming TF120 3IN1 ARGB sia in versione White Edition che standard black a 42,99€.

in sconto il kit TUF Gaming TF120 3IN1 ARGB sia in versione White Edition che standard black a 42,99€. la VGA AMD ASUS Phoenix RX550-4G-EVO a 88,99€.

ASUS Phoenix RX550-4G-EVO a 88,99€. numerose VGA NVIDIA per diverse fasce di prezzo ed esigenze come: ASUS Dual RTX4060-O8G-EVO a 320,99€, ASUS Dual RTX4070S-O12G-EVO a 642,99€, TUF Gaming RTX4070S-O12G-GAMING a 710,99€, TUF Gaming RTX4080S-O16G-GAMING a 1.269,99€, ROG Strix RTX4070S-O12G-GAMING a 824,99€

per diverse fasce di prezzo ed esigenze come: ASUS Dual RTX4060-O8G-EVO a 320,99€, ASUS Dual RTX4070S-O12G-EVO a 642,99€, TUF Gaming RTX4070S-O12G-GAMING a 710,99€, TUF Gaming RTX4080S-O16G-GAMING a 1.269,99€, ROG Strix RTX4070S-O12G-GAMING a 824,99€ il VGA HOLDER ROG Herculx a 32,99€

esclusivi ALIMENTATORI come il TUF Gaming 750G a 103,99€, il ROG Thor 850P2 a 207,99€, il ROG Strix 1200G AURA Gaming a 206,99€.

È possibile trovare anche una articolata selezione di MONITOR delle diverse serie ASUS, ProArt, ROG e TUF Gaming, perfetti per l’utilizzo quotidiano, ideali sia per coloro che editano e creano contenuti, sia per tutti i gamer alla ricerca di un nuovo display. Tra le migliori proposte in sconto si segnalano:

modelli ProArt : il ProArt PA248QV a 194,99€ e il ProArt PA279CRV a 459€

: il ProArt PA248QV a 194,99€ e il ProArt PA279CRV a 459€ modelli TUF Gaming : il TUF Gaming VG249Q1R 129€ e il TUF Gaming VG249QM1A a 189€

: il TUF Gaming VG249Q1R 129€ e il TUF Gaming VG249QM1A a 189€ modelli ROG: il versatile 2k ROG Strix XG27ACS a 269€, il più evoluto 4k ROG Strix XG27UCS 399€ e l’esclusivo ROG Swift OLED PG32UCDM a 1399€.

Da non perdere anche le tantissime promozioni lato NETWORKING, con diversi prodotti per migliorare o aggiornare la propria rete, rendendola più sicura e più veloce. Tra queste ci sono:

le proposte della linea ExpertWiFi per i professionisti e le aziende: ExpertWiFi EBR63 a 81,99€, ExpertWiFi EBA63 a 109,99€, ExpertWiFi EBM68 a 236,99€ e 376,99€ rispettivamente nelle versioni bianco ad 1 nodo o 2 nodi.

per i professionisti e le aziende: ExpertWiFi EBR63 a 81,99€, ExpertWiFi EBA63 a 109,99€, ExpertWiFi EBM68 a 236,99€ e 376,99€ rispettivamente nelle versioni bianco ad 1 nodo o 2 nodi. i modelli per il gaming della linea ROG : ROG Rapture GT6 (bianco - 2 nodi) a 391,99 e il ROG Rapture GT-BE98 - WIFI 7 a 645,99€.

: ROG Rapture GT6 (bianco - 2 nodi) a 391,99 e il ROG Rapture GT-BE98 - a 645,99€. i modem router 4G : l’ASUS 4G-AC86U e il 4G-AX56

le soluzioni mesh della linea ZenWiFi, modulabili e variamente componibili per garantire un’ottimale copertura della casa o di spazi più ampi: ZenWiFi XD4 (bianco - 1 nodo) a 63,99€, ZenWiFi XD5 (bianco - 2 nodi) a 169,99€ e ZenWiFi XD5 (nero - 3 nodi) a 248,99€.

Per quanto riguarda i notebook, si può approfittare degli sconti su una vasta varietà di modelli.

Tra quelli gaming c’è l’ASUS ROG Zephyrus G16:

ASUS Zepyrus G16 (GU605), è un laptop da gaming di alta gamma da un potente processore Intel Meteor Lake i7 di ultima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e una memoria RAM da 16GB che garantiscono fluidità e reattività in ogni situazione. In sconto a 1.999€

Per la serie Vivobook, ASUS propone:

ASUS Vivobook 15 , con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB a 499€

, con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB a 499€ ASUS Vivobook 15, con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB a 599€

È presente per la serie Zenbook, dal design audace e prestazioni di alto livello:

L’ ASUS Zenbook 14 Oled che coniuga una mobilità senza compromessi a un design elegante, leggero e robusto con un peso di soli 1,2kg e uno spessore di 14,9mm a un laptop potente e performante, disponibile a un prezzo di 1299€.

Inoltre, anche la linea TUF, in offerta:

in particolare, l’ASUS TUF Gaming F15 disponibile sia con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12500H e con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, al prezzo di 699€ e sia il processore Intel Core di Tredicesima generazione i7-13620H e con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 con il prezzo di 949€.

Infine, anche gli smartphone ASUS sono scontati, l’ASUS Zenfone 11 Ultra è in offerta: nella versione 16 GB/ 512 GB al prezzo di 899€, mentre lo Zenfone 10 da 8GB/ 256GB a 599,99€

Disponibile su Amazon in sconto è anche il ROG Phone 8 12GB/ 256GB a un prezzo di 949,99€

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita