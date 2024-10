Nuovo monitor Philips 27B2U6903 con risoluzione 4K e connettività Thunderbolt 4

Il nuovo monitor Philips 27B2U6903 offre colori brillanti, connettività e una serie di caratteristiche che migliorano lo spazio di lavoro. Il suo pannello LED IPS non solo è dotato di una potente risoluzione 3840 x 2160 (4K UHD), ma ha anche una gamma cromatica di 1.074 miliardi di colori che, se combinata, rende i colori più vivi sullo schermo. In una cornice da 27 pollici, queste due caratteristiche offrono un'esperienza d'immagine splendida e ad alto contrasto.

Un'altra caratteristica del Philips 27B2U6903 è la connettività Thunderbolt 4. Non solo si tratta di una funzione potente di per sé, ma è particolarmente adatta proprio per le aziende. Grazie a un'unica connessione, gli utenti possono creare una configurazione a doppio schermo tramite il daisy chaining, trasferire dati a dispositivi esterni a velocità mai viste prima e ricaricare i dispositivi collegati con una potenza fino a 100W. La connettività è assicurata anche dalla connessione Ethernet del monitor tramite RJ45, che consente agli utenti di disporre di una connessione Internet stabile e ad alta velocità.

Uno dei più recenti progressi tecnologici del Philips 27B2U6903 è il PowerSensor 2. Rispetto al PowerSensor originale, il PowerSensor 2 migliora ulteriormente le capacità di risparmio energetico mettendo automaticamente sia il monitor che il computer collegato in modalità sleep quando l'utente si allontana dallo schermo e riattivando entrambi i dispositivi quando l'utente viene nuovamente individuato. Inoltre, bloccando il computer collegato in modalità stand-by, il nuovo PowerSensor2 garantisce una maggiore sicurezza per l'utente durante la sua assenza. Per attivare la funzione di risparmio energetico di PowerSensor 2 sono necessari solo due requisiti: Windows 11 deve essere installato e l'impostazione OSD del monitor deve essere impostata su “Utente”.

Il monitor Philips 27B2U6903 è ricco di altre caratteristiche: oltre alla grafica e alla connettività, questo monitor è dotato di altri aspetti aggiuntivi che hanno lo scopo di semplificare la giornata lavorativa. Uno dei migliori esempi è la funzione Smart KVM: gli utenti possono passare efficacemente da una sorgente all'altra tramite il tasto di scelta rapida del monitor o premendo tre volte il tasto “ctrl” della tastiera.

Inoltre, per alleviare la tensione dovuta alle lunghe ore davanti al computer, il supporto del Philips 27B2U6903 è regolabile in altezza; ciò significa che può essere inclinato, ruotato e orientato per adattarsi alle impostazioni personali più comode.

Questo monitor è disponibile per l'acquisto a un prezzo consigliato di €549,00.

