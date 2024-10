La miniserie “Life in Pink” con Zara Larsson, lancia le nuove esclusive cuffie Smoky Pink di Sony

Per dare voce alla simbiosi tra suono e design, Sony ha scelto la cantautrice e icona di stile Zara Larsson (Symphony, Can’t Tame Her, Never Forget You) come volto della nuova campagna “Life in Pink”, che lancia la nuova colorazione Smoky Pink delle pluripremiate cuffie con eliminazione del rumore WH-1000XM5.

Naturale evoluzione della piattaforma Sony “For The Music”, nata per connettere gli artisti con i loro fan e offrire un’esperienza musicale autentica attraverso prodotti e servizi audio d’eccellenza per l’uso personale e professionale, la campagna “Life in Pink” esplora l’anima espressiva della musica, dimostrando come possa diventare parte integrante dello stile individuale. ​

Dalla danza ai gesti di bellezza quotidiani, tutti i “momenti Sony” che Zara trascorre ininterrottamente immersa nella musica sono accompagnati da una pennellata di colore: quello sofisticato, versatile ed elegante delle cuffie Smoky Pink. Complici perfette di qualsiasi estetica, outfit e mood, danno vita a un connubio sensoriale in linea con lo stile spontaneo che ha caratterizzato la carriera di Zara.

Semplicemente raffinata, la nuova tonalità aggiunge una sfumatura inedita all’attuale palette cromatica formata da Midnight Blue, Black e Platinum Silver, diventando di volta in volta sobria o d’impatto, a seconda dell’abbinamento. Le cuffie WH-1000XM5 Smoky Pink combinano eleganza perfetta, prestazioni audio calibrate e funzionalità per portare il rapporto tra sound e stile a un nuovo livello.

