Vodafone lancia Sempre Connessi, una soluzione per una connessione senza interruzioni

Vodafone ha presentato “Sempre Connessi” il servizio realizzato per consentire una connessione continua e stabile grazie alla combinazione della Rete Fissa Vodafone con la sua Rete Mobile.

Sempre Connessi non richiede l’installazione di hardware aggiuntivi: è sufficiente possedere una Vodafone Station compatibile e configurare l'App dedicata "Vodafone Sempre Connessi" sugli smartphone con SIM Vodafone. Il servizio si attiva automaticamente quando viene rilevata l’assenza della connessione dati sulla linea fissa: senza bisogno di configurazioni manuali da parte del cliente, viene selezionato il dispositivo Vodafone che in quel momento consente le migliori prestazioni in casa per potervi trasferire la connessione attraverso la rete mobile. I dispositivi connessi alla Vodafone Station continueranno così a navigare senza interruzioni.

Durante l’utilizzo di Sempre Connessi non saranno utilizzati i dati del piano tariffario mobile dello smartphone su cui viene momentaneamente trasferita la connessione dei dispositivi di casa. Il collegamento alla Vodafone Station verrà ripristinato automaticamente, una volta tornata disponibile la connessione su rete fissa, senza alcun intervento manuale da parte del cliente.

Sempre Connessi è disponibile per le tecnologie Fibra FTTH, FTTC e ADSL ed è compatibile con tutte le più recenti versioni di Vodafone Station (Vodafone Power Station, Vodafone Power Station Wi-Fi 6, Vodafone Wi-Fi 6 Station).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita