ASUS presenta i nuovi server con processore Intel Xeon 6

ASUS ha annunciato la sua nuova linea di server con processore Intel Xeon 6, pronta a soddisfare la crescente domanda per soluzioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

I nuovi server includono il modello multi-nodo ASUS RS920Q-E12, che supporta i processori Intel Xeon della serie 6900 per le applicazioni HPC. A questo si aggiungono poi i modelli ASUS RS720Q-E12, RS720-E12 e RS700-E12, dotati di processori Intel Xeon della serie 6700 con E-core ma che supporteranno anche i processori Intel Xeon della serie 6700/6500 con P-core a partire dal primo trimestre del 2025, per offrire un'integrazione e un'ottimizzazione continue ai moderni data center e ai diversi ambienti IT.

Questi nuovi e potenti server, che possono contare sulla solida esperienza di progettazione di soluzioni affidabili e di alto livello, offrono una migliore scalabilità, consentendo ai clienti di tutto il mondo di costruire data center personalizzati e di ampliare la propria infrastruttura per sfruttare il più elevato potenziale di calcolo, pronti a garantire il successo dell'HPC in diversi settori e scenari d'uso.

ESC I8-E11: pronto per il più recente Acceleratore AI Intel Gaudi 3

In risposta alla crescente domanda di apprendimento e interferenza legate all’AI, ASUS ESC I8-E11 è in grado di ospitare otto schede Intel Gaudi® 3 AI OCP Accelerator Module (OAM) e di integrare 24 NIC RoCE 200GbE RDMA standard di settore su ogni singolo acceleratore Intel Gaudi 3. L'ESC I8-E11, alimentato da processori Intel Xeon di quinta generazione, presenta un design modulare che riduce l'uso dei cavi, accorciando i tempi di assemblaggio e migliorando l'ottimizzazione termica. Vanta inoltre un'elevata efficienza energetica grazie agli alimentatori ridondanti da 3000W 80 PLUS®, che garantiscono un'alimentazione affidabile e sostenibile per offrire prestazioni, efficienza e versatilità eccezionali per le attività di deep-learning.

RS920Q-E12 e RS720Q-E12: l’evoluzione dell’HPC

ASUS RS920Q-E12 è stato progettato per garantire massime prestazioni e dispone dei più recenti processori Intel Xeon della serie 6900, oltre a contare fino a 96 DDR5 RDIMM 6400MT/s e MRDIMM Gen1 8800 MT/s per sistema 2U. Questo server è particolarmente adatto a carichi di lavoro pesanti, garantendo un'elaborazione e una gestione dei dati sempre efficienti. Grazie alla tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido, implementata per mantenere prestazioni ottimali e prevenire il surriscaldamento, RS920Q-E12 offre stabilità e affidabilità in ambienti operativi esigenti come l’HPC o il cloud computing.

ASUS presenta anche RS720Q-E12, un altro nuovo server con Intel Xeon 6700 con E-core o Intel Xeon 6700/6500 con P-core, progettato per mantenere il più elevato livello di utilizzo delle risorse e garantire la massima affidabilità. Questo server bilancia le risorse per ottimizzare il throughput di I/O, semplificando la gestione dello storage e offrendo una grande scalabilità. Grazie all'utilizzo ottimale dello spazio e alle prestazioni efficienti, RS720Q-E12 offre prestazioni eccellenti, soprattutto per i complessi carichi di lavoro EDA dei semiconduttori.

RS720-E12 e RS700-E12: implementazione semplice e valore eccezionale

ASUS RS720-E12 e RS700-E12 sono i più recenti server general-purpose, costruiti con l'architettura modulare e scalabile DC-MHS, che offre una perfetta integrazione e ottimizzazione per i moderni data center e i diversi ambienti IT. Per migliorare la flessibilità e la sicurezza tra le diverse piattaforme di data center, RS720-E12 e RS700-E12 con Intel Xeon serie 6700 con E-core o Intel Xeon serie 6700/6500 con P-core incorporano DC-SCM, un versatile modulo di tipo BMC (baseboard management controller). Questa innovazione sposta le comuni funzioni di gestione, sicurezza e controllo dei server dalla scheda madre a un pratico componente modulare.

RS720-E12 è ottimizzato per il supporto delle GPU e gestisce in modo efficiente le attività grafiche e di calcolo più impegnative. Grazie ai processori Intel Xeon 6, questo server è in grado di gestire più processi contemporaneamente, garantendo un rapido trasferimento dei dati e migliorando i tempi di risposta. L'esclusivo design ASUS aumenta la praticità della manutenzione, mentre il throughput I/O ottimizzato riduce al minimo i colli di bottiglia e migliora l'efficienza di archiviazione e recupero dei dati.

Per un'implementazione semplice e un valore eccezionale, RS700-E12 offre velocità di accesso e trasferimento dei dati ad alta velocità con storage interamente NVMe, processori multi-core e grande capacità di memoria. Questo server è in grado di gestire ampie richieste di dati mantenendo tempi di accesso rapidi, garantendo così un multitasking sempre efficiente e una ottimale gestione anche dei carichi di lavoro più intensi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita