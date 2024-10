Disponibili i nuovi prodotti Wearable di Nilox

Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, ha annunciato il suo ingresso in una nuova categoria merceologica: declina per la prima volta il concetto trasmesso dal suo payoff “Makes You Move” anche nel mondo dei dispositivi indossabili, ormai legati a doppio filo a un nuovo concetto di wellness e considerati sempre più come alleati fondamentali per il benessere quotidiano delle persone. La nuova gamma Wearable, disponibile sul sito www.nilox.it, è composta da tre diversi modelli di smartwatch e da due auricolari sportivi.

NILOX TRAILWATCH

Con il suo display da 1,91 pollici, TRAILWATCH permette una comoda visione di una vasta gamma di contenuti: a partire dalle applicazioni per il monitoraggio della salute (come saturazione del sangue, battito cardiaco, qualità del sonno) fino a quelle dedicate al controllo dell’attività fisica, grazie a una serie di modalità sportive preimpostate. Resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, garantisce un’autonomia di sei giorni e, se associato allo smartphone e all’applicazione dedicata, permette di sfruttare il GPS del telefono per tracciare la distanza percorsa, ascoltare musica, rispondere a chiamate e ricevere notifiche.

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di smartphone e tablet: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor.

Compatibile con app Smart Time Pro, disponibile sia su iOS che su Android.

Prezzo consigliato al pubblico: €49,99

NILOX TRAILROUND

Stile classico ma animo moderno per il TRAILROUND, un modello con quadrante tondo in alluminio leggero e resistente, display brillante e cinturino in silicone per una massima comodità. Dotato di un comparto salute piuttosto ricco, con opzioni che permettono di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, il livello di stress e la qualità del sonno, questo modello fornisce anche un eccellente supporto durante le sessioni di sport, grazie alla connessione al GPS del telefono quando connesso all’app - che localizza con precisione la posizione così da rendere più attendibile l'analisi in tempo reale dell'allenamento - e a oltre 100 modalità sportive preimpostate. Con un'autonomia di sei giorni, TRAILROUND è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua e può gestire chiamate e notifiche mediante connessione wireless al proprio smartphone.

Prezzo consigliato al pubblico: €59,99

NILOX TRAILBAND

TRAILBAND è il nuovo smartwatch Nilox che aiuta l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di fitness. Permette infatti di monitorare vari indicatori di salute, tra cui la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno, e fornisce un’analisi dettagliata degli schemi di sonno. Inoltre consente di massimizzare il potenziale durante gli allenamenti calcolando con precisione le calorie bruciate, i passi compiuti e la distanza percorsa tramite la connessione al GPS del telefono quando connesso all’applicazione dedicata. Grazie alla durata della batteria fino a 5 giorni, lo smartwatch garantisce di mantenere al massimo la motivazione, consentendo di monitorare senza interruzioni il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, è possibile ricevere notifiche dal proprio smartphone e ascoltare la musica. TRAILBAND è disponibile con due cinturini colorati intercambiabili - nero e giallo lime - per personalizzare l’orologio in base al proprio umore e all’attività fisica.

Prezzo consigliato al pubblico: €29,99

NILOX RUNBEAT

Resistenti alla polvere e all’acqua, gli auricolari sportivi RUNBEAT sono concepiti per permettere all'utente di non isolarsi dall’ambiente circostante, pur garantendo un’esperienza di ascolto senza compromessi e un’elevata qualità del suono. Per questa ragione sono particolarmente utili all’aperto, dove poter ascoltare il traffico mentre si pedala o ci si allena a bordo strada è molto importante per la propria sicurezza. Un’ottima ergonomia garantisce comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo, mentre la loro forma assicura un’aderenza perfetta all’orecchio, offrendo a chi si dedica ad attività sportive la massima libertà nei movimenti. Leggeri e stabili anche durante gli scatti più poderosi, vantano un’autonomia di dodici ore e sono ricaricabili in sole 2 ore.

Prezzo consigliato al pubblico: €39,99

NILOX AIRTUNES

Gli auricolari sportivi wireless AIRTUNES offrono un modo sicuro di ascoltare la musica durante attività come la corsa, il ciclismo, o l'escursionismo, pur garantendo un’esperienza di ascolto senza compromessi e un’elevata qualità del suono. Il peso di soli 19 grammi e un’ottima ergonomia garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo, mentre la loro forma assicura un’aderenza perfetta all’orecchio, offrendo a chi si dedica ad attività sportive la massima libertà nei movimenti. Questo modello supporta fino a 12 ore di riproduzione musicale continua o telefonate e la ricarica tramite USB richiede meno di due ore.

Prezzo consigliato al pubblico: €49,99

