Panasonic presenta il suo tablet EMS per i servizi di emergenza

Panasonic Mobile Solutions presenta la soluzione tablet EMS in occasione di Forum Sanità, in programma a Roma il 23 e 24 ottobre.

Studiata per supportare squadre di soccorso e servizi di emergenza in ambienti difficili, la soluzione si basa sul tablet fully rugged TOUGHBOOK G2, che oltre ad essere un tablet robusto, potente e portatile per utilizzo mobile, dispone di sistema operativo Windows 11 Pro e processore Intel Secured Core, per consentire ai primi soccorritori di comunicare e condividere i dati con altri team sanitari e sistemi di registrazione in maniera efficace ma senza compromettere la privacy dei dati dei pazienti.

Tra le caratteristiche chiave del tablet EMS Panasonic:

- Integrazione multi-veicolare: una gamma dedicata di soluzioni docking per veicoli permette di fissare in modo sicuro il tablet durante gli spostamenti, anche ad alta velocità, garantendo ai soccorritori un utilizzo facile e sicuro per la navigazione, la comunicazione o l’assistenza medica;

- Assistenza remota portatile: per assicurare un supporto tecnologico anche laddove non è possibile arrivare con veicoli - che si tratti di luoghi all’aperto o ambienti sfidanti - il tablet EMS combina massima portabilità e robustezza grazie a maniglia rigida, peso ridotto, resistenza all’acqua e alla polvere IP65 e fino a 12 ore di durata della batteria;

- Accesso in tempo reale ai dati medici: grazie alle funzionalità LAN 5G stand alone e wireless integrate, i soccorritori possono disporre di una connessione veloce, sicura e affidabile per l’accesso a cartelle cliniche dei pazienti e la condivisione in tempo reale di rapporti su incidenti e cure, che a sua volta garantisce un passaggio di consegne senza intoppi con il personale ospedaliero;

- Prevenzione e controllo: il tablet EMS Panasonic è concepito per resistere a spray e salviette disinfettanti certificati, aiutando le squadre di soccorso a proteggere i pazienti igienizzando il dispositivo dopo ogni chiamata. Il touchscreen compatibile con i guanti consente agli operatori di utilizzare il tablet rugged sulla scena di un’emergenza senza interrompere procedure critiche. Inoltre, l’unità completamente sigillata senza bocchette di ventilazione impedisce qualsiasi ulteriore dispersione di particelle sospese nell’aria.

Il tablet EMS Panasonic sarà esposto in occasione di Forum Sanità (Area Demo), in programma presso ZEST HUB a Roma in data 23 e 24 ottobre 2024.

