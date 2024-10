BonusX, l’app che punta a rendere la burocrazia universitaria semplice, digitale e a portata di mano

Secondo dati Eurostat, l’Italia offre oltre 494 miliardi di euro in welfare pubblico, ma quasi 1 persona su 2 non ottiene i bonus e le agevolazioni a cui ha diritto, un fenomeno noto come non take-up. Questo è causato da complessità burocratiche, mancanza di consapevolezza e requisiti complicati, lasciando moltissime opportunità economiche inutilizzate.

Per gli studenti universitari la situazione può essere ancora più difficile: oltre il 54% degli studenti in Italia vive difficoltà economiche, con una spesa media di 1.800 euro a famiglia per accedere all’istruzione superiore (Osservatorio Futura “Giovani e Diritto allo Studio”). A ciò si aggiungono le sfide specifiche degli studenti fuorisede che devono affrontare spese significative per l’affitto e le utenze: in città come Milano, Bologna e Padova, i fuorisede raggiungono il 70% del totale degli iscritti agli atenei (Elaborazione lavoce.info su dati MIUR).

Inoltre, 365mila studenti lavorano parallelamente agli studi (Inchiesta CISL), affrontando così non solo la burocrazia legata all'università ma anche quella legata al lavoro. Questi studenti, pari al 17% degli iscritti totali, si trovano a dover gestire situazioni come dichiarazioni dei redditi, disoccupazione NASpI e altre procedure legate al mondo del lavoro.

BonusX mira a rivoluzionare questa situazione, fornendo uno strumento unico per scoprire, richiedere e gestire bonus e agevolazioni su misura, evitando lunghe file agli sportelli e burocrazia complicata. Infatti è stata lanciata la nuova app mobile: oltre 620 agevolazioni e servizi filtrabili per categoria (Casa, Università, Lavoro, ecc.), territorio (nazionale o regionale) e altri parametri utili (come l’ISEE necessario); Notifiche personalizzate per non perdere mai nuove opportunità, scadenze, aggiornamenti sulle pratiche e promemoria importanti; Chat istantanea con gli operatori che seguono ogni pratica fino al completamento, per chiarire dubbi o ricevere supporto sulle pratiche; Caricamento documenti in pochi clic.

Tra le pratiche e le opportunità a disposizione, ci sono: Modelli ISEE, ISEE Corrente e ISEE Universitario, borse di studio, agevolazioni per affitto e trasporti, richiesta dello SPID online, domande di disoccupazione NASpI, compilazione e invio delle dichiarazioni dei redditi e molto altro ancora.

Come funziona BonusX?

Basta accedere e rispondere alle domande: più dettagli verranno forniti, più verranno proposti bonus in linea con le proprie esigenze, successivamente caricare i documenti necessari e inoltrare la pratica con pochi clic. Un operatore prenderà in carico la pratica e seguirà l’utente passo passo in chat fino all’ottenimento del bonus o servizio.Attraverso l’app è possibile fare tutto online senza perdere tempo in fila o tra le scartoffie; trovare tutto quello che riguarda la propria burocrazia (servizi fiscali, amministrativi, bonus pubblici, detrazioni e opportunità) tutte in un unico posto; ottenere gli aiuti economici che spettano (e che magari non si conoscono); contare sull’aiuto di un operatore dedicato.

BonusX offre quindi un modo semplice e veloce per gestire la burocrazia, consentendo di non perdere occasioni importanti come bonus pubblici, che spesso sfuggono perché scoperti troppo tardi. Con BonusX, è possibile ricevere informazioni su tutte le opportunità economiche disponibili per ogni cittadino, evitando la fatica di recarsi agli sportelli degli uffici pubblici o dei CAF. Il servizio è adatto a chiunque, indipendentemente dallo status: studenti, lavoratori, persone in cerca di occupazione, genitori, giovani tra i 18 e i 36 anni, anziani oltre i 65, persone in affitto o proprietari di casa, cittadini italiani o stranieri.

