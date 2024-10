HONOR 200 Smart, batteria di lunga durata e funzionalità fotografiche AI avanzate

Il marchio tecnologico globale HONOR ha presentato HONOR 200 Smart, un nuovo smartphone di fascia media che ridefinisce il concetto di durabilità e resistenza grazie alla sua impressionante resistenza alle cadute e all'impermeabilità IP64. Costruito per resistere agli imprevisti, HONOR 200 Smart consente di affrontare con sicurezza tutti gli scenari quotidiani.

Questo robusto dispositivo si rivolge a un pubblico più ampio di consumatori garantendo una lunga durata della batteria e una fotografia potenziata dall'intelligenza artificiale. HONOR 200 Smart rappresenta l'impegno di HONOR nel fornire smartphone pratici e ricchi di funzionalità che soddisfano le esigenze dei consumatori attenti al proprio budget ma che desiderano comunque funzionalità moderne e prestazioni affidabili nei loro dispositivi mobili.

La vita è costellata di cadute accidentali e incidenti imprevisti, ma HONOR 200 Smart è costruito per resistere a tutto, permettendo di affrontare la giornata senza preoccupazioni. HONOR ha implementato un'innovativa architettura di ammortizzazione che lavora di concerto con la protezione dello schermo in vetro temperato per aumentare significativamente la resistenza complessiva del dispositivo agli urti. Questa sua struttura assicura che HONOR 200 Smart possa sopportare l’usura quotidiana anche alla lunga, offrendo agli utenti tranquillità e fiducia nella longevità del dispositivo. HONOR 200 Smart stabilisce un nuovo punto di riferimento per la durabilità degli smartphone, grazie all'impressionante punteggio di 5 stelle per la resistenza alle cadute. Questo dispositivo ha ottenuto la prestigiosa certificazione SGS Premium Performance per la resistenza alle cadute e agli urti, che ne sottolinea l'eccezionale qualità costruttiva e la resistenza.

Il design robusto di HONOR 200 Smart è ulteriormente rafforzato dalla classificazione IP64, che offre una protezione affidabile contro polvere e schizzi d'acqua, garantendo agli utenti la massima sicurezza in qualsiasi ambiente. Progettato per supportare l'utente negli scenari quotidiani, HONOR 200 Smart garantisce la possibilità di affrontare la giornata senza preoccuparsi degli imprevisti.

HONOR 200 Smart è alimentato da una robusta batteria Super Durable da 5200 mAh, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti moderni. Questa batteria ad alta capacità offre un utilizzo senza preoccupazioni per tutto il giorno, supportando fino a 19 ore di streaming online o ben 55 ore di riproduzione musicale. Per le situazioni inaspettate in cui la durata della batteria è fondamentale, la modalità di risparmio energetico HONOR Ultra consente agli utenti di sfruttare al massimo il dispositivo fino all'ultima percentuale: anche con solo il 2% di batteria residua, gli utenti possono godere di 60 minuti di chiamate. L'ansia da ricarica appartiene al passato grazie alla tecnologia HONOR SuperCharge da 35W, che ricarica rapidamente la batteria tramite la ricarica cablata Type-C.

HONOR 200 Smart è dotato di una generosa memoria interna di 256 GB, che offre ampio spazio per anni di ricordi preziosi. A completare l'efficienza energetica è l'innovativa tecnologia RAM Turbo di HONOR, che offre un'esperienza equivalente a 8 GB di RAM (4 GB fisici + 4 GB virtuali). Questo garantisce prestazioni fluide anche dopo un uso prolungato, consentendo agli utenti di eseguire il multitasking senza sforzo e di passare da un'applicazione all'altra con facilità.

HONOR 200 Smart porta la fotografia mobile a nuovi livelli grazie al suo sofisticato sistema di fotocamere da 50MP. Questo sistema all'avanguardia è stato progettato per catturare i momenti più preziosi della vita con chiarezza e dettagli eccezionali. Il cuore di questo sistema è la potente fotocamera principale da 50 MP, che offre una qualità d'immagine straordinaria in un'ampia gamma di scenari di ripresa.

HONOR 200 Smart è dotato di un ampio display da 6,80 pollici che offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al rapporto schermo/corpo del 91,3%. Il display supporta 16,7 milioni di colori e vanta una risoluzione nitida di 2412 x 1080, garantendo immagini vivide e dettagliate. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, gli utenti possono godere di uno scorrimento fluido e di interazioni reattive in tutte le applicazioni. HONOR ha dato priorità al comfort dell'utente incorporando la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che riduce l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato. La combinazione di un ampio display di alta qualità con una protezione avanzata degli occhi rende HONOR 200 Smart un dispositivo ideale per la produttività e l'intrattenimento, il tutto in un elegante formato di 166,9 mm x 76,8 mm x 8,09 mm e con un peso di soli 191 g.

L'HONOR 200 Smart è disponibile in due varianti di colore: Midnight Black e Forest Green. E' disponibile presso i principali rivenditori di elettronica, Amazon, honor.com con prezzi a partire da 179.99 euro.

