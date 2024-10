SBS POWER CONTROL: la nuova gamma di caricabatterie e power bank

SBS si appresta a rivoluzionare il mondo della ricarica con una nuova gamma di dispositivi dal design accattivante, che uniscono alte prestazioni e tecnologie all’avanguardia. La collezione POWER CONTROL con il display LCD integrato permette di monitorare in tempo reale l’alimentazione e lo stato di carica dei dispositivi (capacity tracking), offrendo un’esperienza di ricarica sicura, precisa e intelligente.

Nel settore dei caricabatterie a parete, SBS presenta una gamma che unisce design elegante e tecnologia avanzata. Il caricatore LCD da 30W è perfetto per chi cerca versatilità e potenza: dotato di una porta USB-C PD da 30W e una porta USB (AFC) da 18W, è progettato per gestire più dispositivi contemporaneamente. Il display LCD integrato permette di monitorare la potenza erogata con chiarezza, rendendo l'esperienza di ricarica semplice e intuitiva. Disponibile in quattro colori, si adatta facilmente a ogni stile.

Il modello da 45W, con una porta USB-C PD da 20W, garantisce una ricarica efficiente e sicura, mentre il display LCD consente di tenere sotto controllo la potenza in tempo reale, offrendo una sensazione di controllo totale e tranquillità.

Per chi ha bisogno di una potenza superiore, il caricabatterie da 65W rappresenta la scelta ideale. Questo dispositivo è dotato di una porta USB (AFC) da 60W e due porte USB-C da 65W, permettendo di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Grazie al display LCD, è possibile visualizzare con precisione la potenza erogata, assicurando un controllo costante e affidabile durante l'uso.

Fiore all’occhiello il Caricatore GaN 65W con cavo retrattile. Grazie al display LCD, questo caricatore è in grado di monitorare in tempo reale l’alimentazione di tutti i dispositivi collegati. Il cavo integrato e retrattile offre una gestione ordinata e priva di ingombri, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

La nuova linea di Power Bank

La gamma di power bank LCD di SBS offre soluzioni pratiche ed eleganti per chi è sempre in movimento. Il modello con capacità da 10.000 mAh fino a 20.000 mAh è dotato di un cavo Type-C integrato e di un display LCD che mostra in tempo reale la carica residua. Pensato per chi non vuole mai trovarsi a corto di energia, questo power bank è disponibile in quattro sofisticate colorazioni, combinando perfettamente funzionalità e stile per una ricarica moderna e all’avanguardia.

Il modello da 5.000 mAh, invece, è compatto e dal design super elegante, ideale per chi cerca un dispositivo portatile e potente. Anche qui, il display LCD consente di monitorare con precisione il livello di carica, mentre il cavo Type-C integrato garantisce una ricarica rapida e senza complicazioni.

