Apple: disponibile il nuovo iPad mini a partire da 609 euro

Il nuovo ultraportatile iPad mini, con il chip A17 Pro e progettato per Apple Intelligence, è ora disponibile al prezzo di €609, con il doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente.

Il chip A17 Pro segna un enorme passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza, rendendo possibili esperienze completamente nuove, permettendo per esempio di usare anche app professionali utilizzate nel design, in ambito medico, in aviazione e così via. Il chip rende anche l’editing di foto più veloce che mai, migliora il grado di immersività delle app di realtà aumentata e altro ancora. Inoltre, A17 Pro porta il supporto per Apple Intelligence, l’intuitivo sistema di intelligenza personale che capisce il contesto dell’utente e può quindi fornire informazioni utili e rilevanti, proteggendo al contempo la sua privacy.

Perfettamente integrato in iPadOS 18, il sistema Apple Intelligence sfrutta tutta la potenza del chip Apple e i modelli generativi creati da Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare e accelerare le attività di tutti i giorni. Il primo set di funzioni di Apple Intelligence sarà disponibile in inglese (Stati Uniti) questo mese con l’aggiornamento software gratuito a iPadOS 18.1 sul nuovo iPad mini; altre funzioni saranno disponibili nei mesi successivi.

Grazie alla connettività più veloce, iPad mini permette di fare ancora più cose, anche quando si è fuori casa o in movimento. Il nuovo iPad mini è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming, e la porta USB-C offre connessioni via cavo 2 volte più rapide rispetto alla generazione precedente, con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

La nuova fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo sul nuovo iPad mini supporta lo Smart HDR 4 e utilizza il machine learning per rilevare e scansionare i documenti direttamente nell’app Fotocamera.

Disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, il nuovo iPad mini ha un prezzo a partire da €609 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €779 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular. Il nuovo iPad mini offre uno spazio di archiviazione minimo di 128GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, ed è disponibile anche nelle configurazioni da 256GB e 512GB.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita