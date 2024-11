Le stampanti Epson EcoTank superano i 100 milioni di unità vendute

Nell'ottobre 2010 Seiko Epson Corporation ha lanciato in Indonesia la prima stampante inkjet EcoTank, caratterizzata da serbatoi ad alta capacità per inchiostro. Quattordici anni dopo ne sono state vendute oltre 100 milioni in circa 170 Paesi.

Le stampanti Epson EcoTank sono state sviluppate in risposta alle esigenze delle economie emergenti, grazie a un'innovazione che va oltre i tradizionali metodi di progettazione e vendita. Dal loro annuncio, Epson ha trasformato il modello di business del printing e si è affermata come leader nel mercato dei modelli con serbatoio di inchiostro ad alta capacità.

Oggi le stampanti EcoTank rappresentano circa il 45% delle unità inkjet vendute per la casa e l'ufficio. Epson continua a mantenere la leadership a livello mondiale nel settore delle stampanti con serbatoio di inchiostro ad alta capacità, grazie alla sua vasta gamma e alla notorietà del marchio, un successo dovuto alla valutazione positiva dei clienti: le persone non solo apprezzano i bassi costi di stampa e la minore frequenza di ricarica degli inchiostri - rispetto ai modelli con cartucce - ma anche, frutto di una maggiore consapevolezza ambientale degli ultimi anni, la produzione inferiore di rifiuti e l'impiego di minori risorse per i materiali di consumo.

